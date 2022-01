Covid, altri 25mila euro ai comitati civici e agli alpini

Un fine anno più felice: è quello dei Comitati civici e i due Gruppi Alpini cui la giunta comunale ha deciso nei giorni scorsi di assegnare 25mila euro per favorire la ripresa delle loro attività. L’operazione rientra nell’ambito degli interventi promossi dall’amministrazione per l’emergenza Covid-19 che, in questi ultimi due anni, ha colpito seriamente molte realtà associative locali tra cui anche i Comitati civici ed il Gruppo Alpini. Le risorse stanziate potranno essere utilizzate sia per sostenere i costi per interventi per adeguamenti strutturali e in generale spese sostenute per rendere applicativi i protocolli di prevenzione al Covid-19 che per i costi di locazione/affitto anche di attrezzature e mezzi necessari per il mantenimento delle strutture anche se inutilizzate causa Covid-19. Si tratta nello specifico di un contributo di 3.571,42 euro per ciascuno dei 5 comitati civici: Mercato Vecchio, Busta, Guarda, San Gaetano-Sant’Andrea, Biadene-Pederiva, del Gruppo Alpini di Biadene e del Gruppo Alpini di Montebellluna.

Commenta il vicesindaco, Claudio Borgia: “Dall’inizio della pandemia più di qualche realtà locale ha lamentato le difficoltà incontrate: per questo l’amministrazione ha voluto stanziare una somma aggiuntiva, 25mila euro, che andasse ulteriormente a sostenere e a favorire il riavvio delle attività di ciascun Comitato civico e Gruppo Alpini soprattutto in virtù di quanto donano alla collettività in termini di impegno nella manutenzione ambientale. E’ un modo per dimostrare vicinanza a queste realtà locali, strumento fondamentale di impegno civico e partecipazione alla democrazia della nostra città. Ricordo che l’erogazione del contributo avverrà dopo la presentazione di una relazione consuntiva e un rendiconto economico da parte di ciascun Comitato per evidenziare la destinazione del contributo straordinario”.

Aggiunge il sindaco, Adalberto Bordin: “Questo contributo si aggiunge ad altri 12mila euro assegnati nelle scorse settimane per sostenere le spese per la cura che ciascun gruppo dedica al verde di alcuni luoghi della città. Contemporaneamente, in questo periodo, sto incontrando i direttivi dei vari Comitati civici per fare il punto sulle varie necessità e per condividere assieme le prossime azioni che, ricordo, hanno sempre un unico obiettivo: fare squadra per migliorare la nostra città”.