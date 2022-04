Montebelluna, rinviata per maltempo la terza domenica ecologica

Domenica ecologica rinviata a causa delle previsioni meteo sfavorevoli per il 24 aprile. Durante la terza giornata di raccolta rifiuti a Montebelluna era previsto anche un momento in ricordo di Natalino Comin, scomparso in questi giorni. La commemorazione è stata rinviata a data da destinarsi. Le Domeniche ecologiche, invece, riprenderanno ad ottobre.