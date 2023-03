Al via a Montebelluna la demolizione dell'ex "Poker": le limitazioni al traffico

Si informa che nella settimana dal 27 marzo al 1° aprile prossimo è previsto l’abbattimento di alcuni fabbricati privati, tra cui l'ex "Poker" lungo via Montello a Montebelluna. Pertanto, per consentire le operazioni e l’occupazione del suolo pubblico da parte dei mezzi necessari per l’abbattimento, dal 27 marzo al 1° aprile è sospeso il transito veicolare sulla corsia lato est di via Montello (fronte i civici 20-22-24-26-28-30-32) ed è sospeso il transito pedonale sul marciapiede lato est di via Montello di fronte gli stessi civici. La modifica al traffico non impatterà sui veicoli provenienti da Biadene e diretti verso il centro. Al contrario, comporterà un necessario cambio di direzione per chi intende fare il tragitto opposto. Pertanto, chi dal centro intende raggiungere Biadene dovrà optare per altre strade quali via XXIV Maggio o via San Vigilio e la rotonda delle Crozzole.