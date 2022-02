Montebelluna-Feltre, linea chiusa per quasi sette mesi da fine febbraio

Chiuderà per quasi sette mesi la linea ferroviaria Montebelluna-Feltre: dal 27 febbraio al 11 giugno la prima tranche di lavori ma dall'11 giugno all'11 settembre chiuderà anche l’intera linea da Treviso a Belluno.

Sulla tratta Treviso-Montebelluna sono previsti nuovi lavori di getto dei basamenti in cemento per l'elettrificazione della linea e la manutenzione ai ponticelli. Da Feltre a Belluno, invece, continueranno i lavori di elettrificazione. La chiusura dal 27 febbraio all'11 settembre prevede inoltre la sostituzione dei ponti in ferro di Onigo (sul Brentella) e di Feltre (sulla Sonna) e l’abbassamento delle gallerie di Montebelluna, Barchet I, Barchet II e Caminon.