Montebelluna-Feltre: «Linea elettrificata entro giugno»

Lavori in arrivo sulla linea ferroviaria Montebelluna-Feltre: dal 27 febbraio al 12 giugno 2022 i treni da e per la Marca saranno sospesi per consentire il completamento dei lavori di elettrificazione.

In questo modo si potrà viaggiare da Padova fino alle Dolomiti su una linea interamente elettrificata. Un intervento necessario, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per i pendolari della linea, nei quasi quattro mesi di sospensione dei treni, saranno istituiti dei bus sostitutivi con orari ancora in fase di definizione. La tratta da Padova a Montebelluna è già stata elettrificata, a dicembre sarà terminata l'elettrificazione della Feltre-Belluno mentre, da febbraio a giugno, sarà elettrificato il tratto mancante da Montebelluna a Feltre. Oggi il tempo di percorrenza della linea Montebelluna-Feltre varia dai 32 ai 38 minuti. I bus sostitutivi che dovranno percorrere la Feltrina impiegheranno inevitabilmente molto più tempo.