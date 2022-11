“Pioggia” di contributi per la Protezione civile: oltre 620 mila euro di risorse in arrivo

Il principale riguarda il contributo regionale di 500mila euro ottenuto per l’adeguamento sismico della scuola Pascoli di Contea, risultato assegnatario in quanto considerato edificio strategico, vicino alla sede COC.

A questo si aggiungono contributi di varia natura per oltre 120mila euro che comprendo l’implementazione di tre nuovi automezzi 4X4: uno del valore di 40mila finanziato dalla Regione andrà a sostituire quello attuale datato in dotazione della Protezione civile ed un secondo, finanziato con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 49.168 euro rientra nelle operazioni di ripristino dei mezzi usati durante gli eventi della Grande Guerra e durante l’emergenza e andrà, anche in questo caso, a rimpiazzare un altro mezzo obsoleto fuori uso. Infine, a maggio 2023 arriverà un terzo furgone cassonato nuovo da tre posti per il trasporto di materiale sarà finanziato in parte con contributo ed in parte con donazione per un valore di 23mila euro circa.

Altri 860 euro di contributo Covid regionale permetteranno l’acquisto di un cellulare satellitare per emergenze 860 euro circa ed infine altri 11mila euro serviranno per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per i volontari della Protezione civile.

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «In linea con uno dei nostri principi guida principali, ovvero la sicurezza delle persone, ed in particolare degli studenti, abbiamo colto l’opportunità di partecipare ad un bando che ha permesso di ottenere mezzo milione di euro per l’adeguamento sismico della scuola Pascoli di Contea. I lavori sono stati affidati da poco e già a Natale, con la chiusura del plesso, sarà eseguita una primissima parte dei lavori che sarà poi completata durante il periodo estivo in modo da non intralciare con le attività scolastiche e finire l’adeguamento entro l’inizio del prossimo anno scolastico».

Commenta l’assessore alla Protezione civile, Elzo Severin: «Questi contributi premiamo il grandissimo lavoro svolto quotidianamente dai nostri volontari sotto il coordinamento di Antonio Netto. Parliamo di migliaia di ore di lavoro ed interventi resi alla popolazione ogni anno, senza clamore e tanto impegno. Poter contare su nuove e così cospicue risorse, sia per l’efficientamento della scuola di Contea sia per migliorare ed arricchire la dotazione dei mezzi e delle attrezzature a disposizione è una opportunità che certamente i volontari sapranno usare senza risparmio».