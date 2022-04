L'ultimo saluto a Natalino Comin, un viale alberato al Duomo per l'ultimo saluto

Un piccolo viale alberato, composto da sei lecci, posizionati all'esterno del Duomo di Montebelluna per dare l'ultimo saluto al "gigante buono". Sarà accolto così, oggi alle 15, il feretro di Natalino Comin, il 54enne scomparso nella notte tra lunedì e martedì a causa di una malattia che lo ha stroncato nell'arco di poche settimane. L'iniziativa di sistemare le piante per accompagnare l'ultimo saluto di Comin, il cui funerale si prevede partecipatissimo, è stata del Consorzio del bosco del Montello, realtà a cui il 54enne era legatissimo e con cui collaborava da anni. Lui, ex buffafuori ed esperto giardiniere, aveva recentemente contribuito a piantumare e ripulire il percorso della Tradotta; gli scorsi anni fu memorabile il suo impegno nel creare un bioparco a Montebelluna. A causa dell'annullamento, a causa del maltempo, della giornata ecologica, sarà rinviata la commemorazione dedicata a Comin. Ma in futuro, certamente, non mancheranno ulteriori iniziative per ricordare Natalino che era l'anima di Fare natura onlus: si ipotizza di intitolare alla sua memoria il bioparco Noè e un tratto della Tradotta. Ancora grande è la commozione per la sua prematura dipartita.