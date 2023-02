Torna a Montebelluna la domenica ecologica: appuntamento il 26 febbraio

Torna a Montebelluna la Domenica Ecologica. Dopo la pausa natalizia, l’amministrazione comune, in attuazione delle disposizioni europee e delle indicazioni regionali così da favorire il contenimento delle emissioni in atmosfera e promuovere una cultura ecologica ripropone anche per il 2023 le Domeniche ecologiche.

La prima edizione del 2023 è fissata per domenica 26 febbraio. Come sempre, la giornata ecologica sarà accompagna da una ricca programmazione di eventi ed iniziative in centro pensata per promuovere lo spirito ecologico e mantenere viva la Città e messa a punto grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ecologia, quello alla Cultura, ai Lavori Pubblici, al Turismo, al Patrimonio/Bilancio e allo Sport. Il programma delle iniziative è stato presentato venerdì mattina in conferenza stampa e comprende un fitto calendario di iniziative che inizia alle 8.30 e termina alle 17.30.

TUTTI IN BICI

G.s. Asd Olang Montebelluna in collaborazione con il Comune e la Protezione civile organizzano la biciclettata per famiglie

Percorso di 10 km attraverso le vie della Città e delle frazioni.

Iscrizioni gratuite a partire dalle 8.00. Partenza ore 9.30. Casco obbligatorio per tutti.

CERIMONIA DI APERTURA DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE

Alle 11.30 in Piazza Dall’Armi di fronte all’ingresso del Municipio

Alla presenza delle autorità, saranno premiate le associazioni che si sono distinte per l’impegno per l’ambiente ed i cinque gruppi più numerosi che hanno partecipato a “Tutti in bici”.

Iniziative a cura del Museo Civico

In collaborazione con Contarina, WWF Terre del Piave TV-BL e No Plastic Girls

dalle 10.00 alle 17.30

PERCORSO ECOLOGICO “AGENDA 2030 IN CITTÀ”

Piazze del Centro

Un percorso interattivo - che parte da Piazza Dall’Armi - dedicato agli obiettivi dell’Agenda 2030 con sei postazioni che propongono attività, giochi e quiz all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

OBIETTIVO 7 “Energia pulita e accessibile”

OBIETTIVO 11 “Città e comunità sostenibili”, in collaborazione con NoPlasticGirls

OBIETTIVO 12 “Consumo e produzione responsabili”, in collaborazione con Contarina

OBIETTIVO 13 “Lotta al cambiamento climatico”

OBIETTIVO 14 “Vita sott’acqua”

OBIETTIVO 15 “La vita sulla Terra”, in collaborazione con WWF Terre del Piave TV-BL

>> Per TUTTI (a partire dai 6 anni).

“L’ARTLAB DEL RIUSO”: LABORATORIO DI RECUPERO CREATIVO

Piazza Dall’Armi, portico Municipio

Uno spazio dedicato all’OBIETTIVO 12 dell’Agenda 2030 per la produzione di nuovi oggetti con materiali di risulta e scarto all’insegna del riciclo e dell’economia circolare.

>> Per TUTTI (a partire dai 3 anni).

ATTIVITÀ in centro

In Piazza Dall’Armi dalle 10.00 alle 17.30

a disposizione del pubblico per sensibilizzare su alcune tematiche ambientali

ATS

I nostri operatori vi faranno sperimentare l’uso dell’acqua potabile, risorsa fondamentale per la vita.

FARE NATURA ONLUS

I volontari daranno informazioni sulla gestione del verde e faranno proposte e dimostrazioni pratiche su come piantumare le alberature, come potare i rami, come si fanno gli innesti.

PLASTIC FREE ODV ONLUS E NO PLASTIC GIRLS

I volontari daranno informazioni per ridurre la plastica e per il riutilizzo dei materiali. Alle 10.00 e alle 14.30 effettueranno due “clean up”, interventi di raccolta di mozziconi in alcune zone del centro.

Guardie per l’ambiente

I volontari presenteranno l’attività a difesa dell’ambiente e degli animali d’affezione.

RICREARTI

I volontari presenteranno i progetti realizzati di economia circolare e distribuiranno gli astucci declinati a diventare porta mozziconi, nati in collaborazione con Dersut Caffè.

SPAZIO VEICOLI GREEN

In Piazza Sedese ed in Piazza Marconi dalle 8.30 alle 17.30

Saranno presenti stand espositivi di mezzi green: bici elettriche, auto elettriche ed ibride in collaborazione con i negozi specializzati e le concessionarie del territorio.

E ANCORA….

In Corso Mazzini dalle 14.30 alle 17.30

L’associazione Filovola propone lo spettacolo in cielo con gli aquiloni.

In Centro dalle 14.30 alle 17.30

Intrattenimento con le Fate in Festa.

Con il nuovo anno viene anche ristretta l’area NO SMOG, dove cioè è vietata la divieta la circolazione delle autovetture di categoria M, N, L (dai ciclomotori fino ai veicoli

per il trasporto di persone e merci) con esclusione dei veicoli elettrici. Essa interesserà solo il centro perimetrato all’interno dell’anello viabilistico (via Sansovino, via Roma, via Pastro, via Dalmazia, via Serena, Corso Mazzini, via Bertolini),