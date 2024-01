Influenza, sei pazienti in terapia intensiva in otto giorni: «Allarme a Montebelluna»

Non sono giorni facili per il reparto di Rianimazione dell’ospedale "San Valentino" di Montebelluna: diretto dal dottor Andrea Bianchin, negli ultimi otto giorni il reparto ha visto ricoverati ben sei pazienti in terapia intensiva con una gravissima insufficienza respiratoria dovuta all'influenza stagionale.

I ricoverati hanno un'età compresa tra i 42 e i 75 anni, alcuni di loro con patologie croniche ma altri anche senza particolari fattori di rischio. Nessuna di queste persone finite in terapia intensiva si era vaccinata per l’influenza stagionale, nemmeno quelle appartenenti alle categorie a rischio (diabete, tumore, età superiore a 65 anni). Vista la situazione, l'Ulss 2 ha rivolto un appello ai cittadini dell'Asolano, ancora oggi la zona con il tasso più alto di non vaccinati in tutta la provincia. «È fondamentale aderire alle campagne vaccinali se si rientra nelle categorie considerate a rischio come gli Over 65 o con presenza di patologie come: obesità, diabete, bronchite cronica e tumori. Negli ultimi giorni stiamo registrando un’ampia circolazione del virus con un numero elevatissimo di persone contagiate e la zona dell'Asolano - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - rimane il distretto della provincia con il più alto tasso di cittadini non vaccinati, solo a Montebelluna, infatti, abbiamo pazienti ricoverati in terapia intensiva a causa di sintomi influenzali». Ad oggi solo il 48% degli Over 65 residenti nella Marca si è vaccinato contro l'influenza. La percentuale minima fissata dall'Ulss 2 era del 65%. La vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata nelle sedi e con le modalità descritte alla pagina dedicata del sito dell'azienda sanitaria trevigiana.

Covid in calo

Se da una parte, quindi, il picco dell'influenza stagionale preoccupa l'Ulss 2, sul fronte del Covid i dati sono in netto miglioramento. I ricoverati negli ospedali della Marca sono scesi a 77 di cui solo 2 in terapia intensiva a Treviso (entrambi anziani non vaccinati). Nell'ultima settimana i nuovi casi di positività a livello provinciale sono stati 414, numeri decisamente contenuti. «L'influenza che sta circolando in questi giorni non è più aggressiva degli altri anni ma, usando tutti noi meno le mascherine, gli effetti si stanno facendo sentire più del 2022 e del 2021 - aggiunge Benazzi -. Fino al 15 gennaio ci aspettiamo ancora giorni di assalto ai pronto soccorso della provincia. Gli effetti di feste, cenoni e assembramenti di Natale e Capodanno li vedremo solo tra due settimane».