Iniziati i lavori alla condotta dell'acqua in via Caberlotto a Montebelluna

Sono iniziati oggi e si concluderanno entro la fine del mese di febbraio i lavori per la sostituzione della condotta idropotabile in via Caberlotto a Montebelluna. Il progetto prevede la sostituzione di 400 metri dell’attuale vecchia tubazione di via Caberlotto e quota parte della condotta di via Molino per circa 80 metri, con il rifacimento di un nodo idraulico all’intersezione tra le due vie, nonché di tutti gli allacciamenti prospicenti il lato di tratto di strada interessata dai lavori, oltre all’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite della proprietà privata. L’intervento è programmato per ridurre le perdite di rete. Il costo complessivo dell’opera è di 23 mila euro. Durante i lavori la strada interessata sarà chiusa al traffico veicolare per il tempo necessario all’esecuzione dell’opera e i frontisti potranno accedere da un lato o l’altro della via in base all’avanzamento del cantiere. Domani, invece, inizieranno i lavori di rifacimento della condotta di acquedotto di via Caldretta e via Traversaghi, sempre nel comune di Montebelluna. L’intervento consiste nella sostituzione di circa 370 metri di rete. È compresa anche la realizzazione di 3 nodi idraulici e il rifacimento di tutti gli allacciamenti prospicenti il tratto di strada interessata dai lavori, con l’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private. Il costo di questo intervento è di 45 mila euro. La durata dei lavori è prevista in 30 giorni. È sospeso il transito veicolare, eccetto che per i frontisti, ed è istituito il divieto di sosta per il tempo necessario per l’esecuzione dell’opera.