Nuova fognatura a Montebelluna: via Feltrina Nord chiude al traffico dieci giorni

Prenderanno il via lunedì 5 febbraio gli scavi per la posa di un nuovo tratto fognario a cura di Alto Trevigiano Servizi. Un cantiere destinato a creare non pochi disagi alla viabilità per una decina di giorni: dalle 9 di lunedì mattina, 5 febbraio, fino a mercoledì 14 febbraio, via Feltrina nord sarà chiusa al traffico dall’intersezione con via Erizzo fino all’intersezione con via Col Varda. Sensi unici e divieti di sosta con rimozione forzata saranno invece istituiti sulle vie Col Di Lana e Monte Tofane. Tutte le modifiche alla viabilità saranno segnalate in loco.