Rotonda di Posmon e ponte per la Umberto I: ottenuti 50mila euro di contributi

Due contributi per la progettazione di due importanti opere in città.Sono quelli comunicati in questi giorni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al Comune di Montebelluna per per progettare rispettivamente la rotatoria in Piazza Verdi a Posmon ed il nuovo ponte di accesso a nord della Casa di riposo Umberto I. Nel primo caso si tratta di un finanziamento di 29.184 euro circa per la progettazione Esecutiva-definitiva e per la quale gli uffici tecnici stanno già uscendo con il bando di gara a base d’asta di 76.520 euro. Nel secondo caso, invece, il finanziamento di 24.000 euro riguarda la progettazione esecutiva-definitiva del ponte per il quale il Comune indirà una gara a base d’asta di 40.000 euro circa.

Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Toaldo: «Più nello specifico la rotatoria di Posmon andrà a mettere in sicurezza l’incrocio attualmente regolato da impianto Semaforico all’altezza di piazza Verdi. Il secondo intervento invece servirà a creare il nuovo accesso definitivo a nord della Casa di riposo Umberto I lungo via San liberale così da garantire una maggiore sicurezza per i visitatori della struttura».