Intervento urgente alla rete del gas, cambio viabilità temporanea a Montebelluna

Si informa che una ditta che sta lavorando per conto dell’Italgas ha comunicato che è necessario eseguire un intervento urgente alla rete gas per una riparazione a seguito della fuoriuscita sulla rotatoria di Via Sansovino-Via Bergamo-Via Roma-Via Roma. A tal fine, si rende necessario chiudere immediatamente il quarto sud-ovest della rotatoria suddetta. Ció comporterà le seguenti possibilità di manovra degli autoveicoli:

- veicoli provenienti da Via Sansovino: non potranno inserirsi in rotatoria. Questo comporterà le seguenti batterie di chiusura su Via Sansovino: una all’intersezione con Via Monteverdi, una all’intersezione con Via Palladio, una alla rotatoria con Via San Gaetano. I veicoli saranno deviati su Via San Gaetano – Via Gramsci – Via Bergamo;

- veicoli provenienti da Via Roma: possibilità di uscita solo su Via Sansovino;

- veicoli provenienti da Via Galilei: possibilità di uscita su Via Roma e su Via sansovino;

- veicoli provenienti da Via Bergamo: possibilità di uscita su Via Galilei – Via Roma – Via Sansovino.

I veicoli non potranno usare la rotatoria per l’inversione di marcia.

Le modifiche al traffico perdureranno fino al rientro dell’emergenza.