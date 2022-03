Uso dei social, droga e codice della strada: 900 studenti a lezione con i carabinieri

Seguitissima la speciale "lezione" tenuta stamane, lunedì 21 marzo, dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Montebelluna, Capitano Gabriele Favero, alle 40 classi (un paio in presenza e le restanti in videoconferenza) del locale Liceo "Levi". L'iniziativa, che come ogni anno l'Arma organizza nelle scuole per promuovere la cultura della legalità, ha visto la presenza di quasi 900 studenti del classico e dello scientifico. Tantissime le domande e le curiosità dei giovani rivolte all'ufficiale, soprattutto in materia di utilizzo dei "social network", stupefacenti e Codice della Strada.