Dona la propria liquidazione alla protezione civile di Montebelluna

La somma donata verrà utilizzata per l’acquisto di equipaggiamento in dotazione ai volontari

Continua la gara di solidarietà a favore della Protezione civile di Montebelluna. A pochi giorni dalla donazione della banca Prealpi, un’altra importante donazione si aggiunge: è quella di 5000 € consegnata questa mattina al sindaco di Montebelluna, Elzo Severin e al responsabile della Protezione civile di Montebelluna, Antonio Netto, dal volontario Livio Piva. Un gesto di grande solidarietà dalla doppia valenza in quanto la donazione proviene da un volontario della stessa associazione il quale ha deciso di devolvere parte della propria liquidazione pensionistica. La somma donata verrà utilizzata per l’acquisto di equipaggiamento in dotazione ai volontari della Protezione civile.

Commenta il vicesindaco reggente di Montebelluna, Elzo Severin: «E’ davvero emozionante e sorprendente notare come continuino a susseguirsi le dimostrazioni di generosità da parte di associazioni e singoli cittadini nei confronti della Protezione civile di Montebelluna che da sempre si spende per la nostra comunità e tanto più in quest’ultimo anno in cui, accanto alle tradizionali attività, molto si è data da fare anche per tutte quelle iniziative connesse con la gestione dell’emergenza COVID-19. Un doppio grazie quindi al signor Pica sia per il suo impegno come volontario della Protezione civile sia per questa importante e inaspettata donazione».