Istituto Maffioli a Montebelluna: le aule troveranno spazio a Guarda Bassa

L’Ipsseoa “Maffioli” avrà una sede a Montebelluna. L’accordo è stato trovato e firmato oggi in Provincia di Treviso, alla presenza del presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, del sindaco reggente di Montebelluna, Elzo Severin, della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Barbara Sardella, del dirigente del “Maffioli”, Nicola Zavattiero, e del dirigente del Liceo “Levi”, Ezio Toffano e dell’assessore montebellunese Borgia. L’accordo prevede che la succursale montebellunese del Maffioli abbia a disposizione: 6 aule e spazi accessori nella sede di Guarda Bassa, 2 laboratori al Centro Civico di Guarda Bassa, 2 aule e 1 laboratorio in uso esclusivo al Liceo Levi, 2 prefabbricati (2 aule) con relativi servizi igienici nell’area scolastica di Guarda Bassa.

La Provincia di Treviso si impegna, assumendosi i relativi costi, a: eseguire i lavori di adattamento del fabbricato scolastico di Guarda Bassa, installare nell’area adiacente 2 prefabbricati con servizi igienici curandone la manutenzione ordinaria, rimborsare al Comune di Montebelluna i costi dei servizi (energia, acqua e riscaldamento), farsi carico della manutenzione ordinaria dei locali del Centro Civico. La Provincia renderà agibile l’edificio di Guarda Bassa entro il 25 agosto 2021. Inoltre, la Provincia di Treviso conferma che a breve sarà avviata la costruzione della nuova sede dell’IS Einaudi-Scarpa” e Ipsseoa “Maffioli” in via Biagi a Montebelluna, realizzando inoltre un nuovo ampliamento (1.500.000 euro di costo previsto in seguito a ) rispetto al progetto iniziale che preveda aule e laboratorio di cucina direttamente collegati all’edificio principale, per ospitare Maffioli e Scarpa.

In conclusione la Provincia, al fine di mantenere e consolidare la succursale dell’Ipsseoa “Maffioli” a Montebelluna, si rende disponibile a realizzare il nuovo blocco, destinando la quota rimanente dell’accordo in premessa che prevedeva l’importo di € 1.500.000,00, detratto quanto già versato e precisamente € 150.000,00, per una differenza pari a € 1.350.000,00, che potrà essere anticipata interamente dalla Provincia e integrata per la parte non coperta, che il Comune rimborserà, per la propria quota, anche con rate annuali da concordare tra le parti e secondo le modalità già definite nell’accordo già sottoscritto il 9 luglio 2018.

Il Comune di Montebelluna si impegna a: consegnare l’edificio di Guarda Bassa alla Provincia di Treviso il 10 giugno 2021, farsi carico della manutenzione straordinaria, erogare alla Provincia di Treviso un contributo di 100.000 euro per i lavori di adeguamento, mettere a disposizione la vicina palestra per 3 giorni alla settimana, definire un accordo per i parcheggi disponibili attigui. Il Liceo “Levi” garantisce l’uso esclusivo dei tre spazi (2 aule e un laboratorio di informatica) mentre il “Maffioli” si impegna a garantire le iscrizioni a Montebelluna.

«Si tratta di un accordo fondamentale che permette di trovare una soluzione per i prossimi due anni – ha commentato Marcon – si è trattato di un percorso articolato, un confronto franco che ha portato a un risultato che rispetta le aspettative di tutti. Ringrazio dunque tutti quanti hanno lavorato a questa operazione, il Comune, i due Istituti, la dott. Sardella e i tecnici provinciali». «Ringrazio tutti per questo accordo – ha detto Severin – mi auguro, ansi sono sicuro, che sarà la situazione ottimale, in attesa della realizzazione della nuova scuola. Ringrazio in particolare l’assessore Borgia per l’impegno profuso». «Sono felice perché con questo accordo finalmente diamo una risposta concreta a studenti e famiglie»: ha aggiunto la Sardella. «Sottoscriviamo un accordo lungimirante»: ha aggiunto infine Zavattiero.