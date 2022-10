Montebelluna, in corso la manutenzione straordinaria delle aree giochi

Sono iniziati giovedì i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche dei parchi giochi comunali. Un intervento importante, che integra il lavoro di sostituzione delle piastre antitrauma completato lo scorso giugno e costato 110 mila euro al Comune. Ora, al fine di completare la messa in sicurezza delle aree giochi, il Comune ha stanziato ulteriori 30 mila euro per sistemare castelli, altalene, giochi a molla, etc non conformi agli standard attuali in materia di sicurezza. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune aveva incaricato la ditta GSS specializzata e certificata per verificare la conformità alla norma EN1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto: determinazione dell'altezza di caduta critica” e dalla ricognizione è emersa la necessità di sostituire una serie di pezzi dei giochi per rispettare i parametri di sicurezza.

La sostituzione riguarderà alcune aree gioco presenti al Parco Manin, nell’area di via Sant’Andrea, in quella di via Monti Berici, in Piazza Tartini, in via Ferratine, nel vicolo San Valentino, in via Cima Mandria, in vicolo San Domenica Savio, in via Ambrosi ed in via Pizzolotto. Commenta il vicesindaco, Claudio Borgia: “Con questo intervento puntiamo a riqualificare tutte le aree giochi del Comune sotto tutti i punti di vista. E’ un’operazione che non veniva fatta da almeno 10 anni e che rientra in un piano più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici rispetto al quale l’amministrazione Bordin sta investendo diverse risorse. Siamo infatti già a quota 140mila in pochi mesi. Dopo la sostituzione delle pedane antitrauma, andiamo ora a certificare tutte le aree gioco: altalene, scale, seggiolini, travature, castelli, giochi a molla così da garantire la massima sicurezza per i bambini che frequentano i giochi. Un lavoro importante perché gli investimenti sulla sicurezza dei nostri cittadini più piccoli sono sempre stati prioritari per questa amministrazione. Nei prossimi anni invece, conclusa questa operazione, andremo a potenziare le aree per bambini con la sostituzione e/o l’acquisto di nuovi giochi, compatibilmente con le risorse a nostra disposizione.”

Aggiunge il sindaco, Adalberto Bordin: “Il decoro e la sicurezza passano anche attraverso interventi come questi, magari meno appariscenti, ma assolutamente necessari per contenere i pericoli che possono nascondersi anche dietro all’utilizzo di attrezzi ludici destinate ai bambini. E’ una sensibilità verso un target, quello dei più piccoli, che continuiamo a perseguire con convinzione sotto tutti gli aspetti, in particolare anche con i continui investimenti nell’edilizia scolastica volti ad adeguare le strutture sotto il profilo sismico e l’efficientamento energetico, convinti più che mai che i minori hanno il diritto di essere protetti adeguatamente”.