Pianta rubata dalla tomba di Mattia Battistetti, la mamma: «Ennesimo furto»

Non c'è davvero pace per la famiglia Battistetti. Sulla tomba del figlio Mattia, l'operaio 23enne tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro il 29 aprile 2021, presso il cimitero cittadino di Montebelluna qualcuno ha trafugato una pianta di fiori che i nonni avevano posizionato in occasione del compleanno del giovane.

«Purtroppo questa domanda mi viene fatta a pochi giorni dall’ennesimo furto sulla tomba di nostro figlio» racconta Monica Michielin, mamma di Mattia «Sabato 23 settembre, in occasione del compleanno di Mattia, i nonni gli avevano regalato una pianta di orchidea bianca posizionandola nella cappella gentilizia dove c’è Mattia. Una signora, ben nota del centro di Montebelluna, pochi giorni dopo, ha pensato di rubare la pianta e portarsela a casa. Tale reato è stato poi confessato dalla stessa davanti ai carabinieri della Stazione di Montebelluna che la interrogavano in seguito alla denuncia esposta dalla nostra famiglia».

Sulla tragica fine di Mattia Battistetti è in corso un processo che vedrà la sua prossima udienza il 12 ottobre prossimo. Alla sbarra ci sono Andrea Gasparetto, 43 anni di Istrana, legale rappresentante della Altedil di Trevignano, l'azienda per cui lavorava Mattia, Bruno Salvadori, 56 anni di Mogliano, legale rappresentate della Essebi, la ditta ha effettuato il montaggio della gru, Loris Durante, 43 anni di Volpago, l'uomo che operava sul ponteggio mobile, Gabriele Sernagiotto, 60 anni di Montebelluna, coordinatore della sicurezza del cantiere in fase esecutiva, Gian Antonio Bordignon, 55enne di Volpago del Montello, che era il titolare del cantiere e responsabile dei lavori e Marco Rossi, 40 anni di Montebelluna, un dipendente della Bordignon, delegato per la sicurezza e responsabile del servizio prevenzione e protezione.