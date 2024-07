Mattorosso Festival riparte dopo il maltempo: confermati Elio e le Storie Tese

Mattorosso Music Festival rialza la testa grazie all'enorme forza di volontà del suo staff: meno di 24 ore fa una violentissima ondata di maltempo aveva costretto gli organizzatori ad annullare la serata con Dargen D'Amico e Myss Keta. I danni all'area del festival erano ingentissimi: palco danneggiato, transenne abbattute dalla furia del vento, stand scoperchiati con cibo e bevande portati ovunque dal fortunale.

Rialzarsi in così poco tempo non era cosa scontata, anzi, ma la gara di solidarietà partita subito dopo l'annuncio dei danni per maltempo è stata oltre ogni aspettativa. Già nella tarda serata di venerdì gli organizzatori erano riusciti a sistemare il palco e a ottenere la certificazione di agibilità per la serata di sabato 13 luglio con ospiti i Selton ed Elio e le Storie Tese. A dare l'annuncio è stato Nicola Palumbo, patron della manifestazione che questa mattina era in prima fila per sistemare chioschi e transenne. Lo abbiamo fatto con la gioia di chi ha voglia di ripartire - ha scritto sui suoi canali social -. Ringrazio chi in queste ore si è offerto per darci una mano a ripristinare i danni. Il palco resta un tema critico, nel frattempo grazie. Sono emozionato. Non dimenticherò questo sostegno, vuol dire che forse qualcosa di buono nella vita l’ho fatto. Per stasera - conclude Palumbo - vi consigliamo di acquistare il biglietto per tempo per evitare code alla cassa. Abbiamo già ricevuto tantissime richieste. Ancora per poco è possibile acquistare a prezzo ridotto i biglietti anche sul sito del festival».