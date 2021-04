Mercato a Montebelluna: le regolamentazioni in zona gialla

Nello specifico, è confermato il mercato maggiore del mercoledì con la dislocazione dei banchi alimentari, prodotti agricoli e fiori in Largo X Martiri mentre i banchi delle altre categorie merceologiche saranno dislocati – con adeguato distanziamento – nelle varie piazze del centro. Confermato anche il mercato KM0 del sabato che rimane in Largo X Martiri ed il mercato sperimentale di Busta de martedì.

Si precisa che gli operatori dovranno usare la segnaletica in prossimità dei banchi per garantire il distanziamento e mettere in atto tutte misure per il contrasto della diffusione del virus (obbligo di mascherina, messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti, rispetto del distanziamento…).

I varchi verranno monitorati dalla Protezione civile e permane il transennamento che verrà effettuato come segue: la mattina incaricati degli ambulanti metteranno le transenne che alla fine del mercato saranno tolte dal personale del Comune. E’ inoltre vietato sia in area pubblica che privata, l’installazione e lo svolgimento delle attività temporanee svolte da esercenti dello spettacolo viaggiante, operatori circensi, artisti di strada e similari.