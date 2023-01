Mercato agricolo a Montebelluna: da sabato si amplia anche in via Marconi

Tutto pronto per sabato prossimo, 21 gennaio, quando il mercato agricolo aumenterà i suoi spazi. L’annuncio era stato dato a inizio dicembre quando la giunta, accogliendo le richieste delle associazioni di categoria - CIA Agricoltori Italiani di Treviso, Confagricoltura di Treviso e Coldiretti Treviso -, aveva approvato la delibera con cui veniva ampliato il numero di venditori e, conseguentemente anche la superficie che, oltre a piazza Negrelli, da sabato coinvolgerà anche l’adiacente piazza Marconi.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Quella del mercato agricolo è una formula che funziona a Montebelluna: avviato circa 15 anni fa, il mercato è molto apprezzato sia dagli imprenditori agricoli partecipanti che dagli utenti che, specie in questi ultimi tempi caratterizzai dalla crisi energetica e dal generalizzato aumento dei costi, valuta positivamente alternative di acquisto tipiche della filiera corta, che assicurano cioè un buon prodotto ad un costo contenuto, come nel caso dei prodotti agricoli venduti direttamente al consumatore».

Prosegue l’assessore al patrimonio, Lucrezia Favaro: «La scelta di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria è dettata dalla volontà di aumentare l’assetto logistico e quello organizzativo del mercato nonché per incrementare e differenziare l’offerta dei prodotti e aumentare l’attrattività del mercato. Per questo da un lato abbiamo aumentato l’estensione del mercato, prevedendo anche l’occupazione di piazza Marconi e dall’altro aumentando i posteggi che passano da 23 a 31. Il Comune si è occupato della prima parte con la ridefinizione degli spazi l’individuazione dei novi posteggi nell’area aggiuntive, mentre le associazioni di categoria stanno raccogliendo le varie adesioni aggiuntive in modo che prossimamente avremo nuovi venditori in centro».

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Ogni sabato, dal 21 gennaio, dalle ore 06:00 alle ore 14:30 è modificata la circolazione viaria lungo le piazze Marconi e Negrelli per lo svolgimento del mercato agricolo, mediante la sospensione del transito veicolare nella strada di collegamento di via Giorgione tra piazza Marconi e piazza Negrelli.

Pertanto, i veicoli provenienti da:

piazza G. Marconi saranno impossibilitati a svoltare immediatamente a sinistra nel tratto

nord di piazza L. Negrelli per, poi, intraprendere via Giorgione (ambito est - lato via Roma), ma dovranno

percorrere completamente la suddetta piazza L. Negrelli;

via Giorgione (ambito ovest - lato via D. Alighieri) avranno l’obbligo di svoltare a destra;

da via Giorgione (ambito est - lato via Roma) avranno l’obbligo di svoltare a destra;