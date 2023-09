Mercato vecchio, cinque nuove telecamere nel quartiere di Montebelluna

Più sorveglianza e più sicurezza. Sono quelle in arrivo nella frazione di Mercato Vecchio dove, accogliendo le richieste del Comitato di quartiere, l’amministrazione comunale ha deciso di implementare il sistema di videosorveglianza. Una scelta condivisa e concordata anche con il Consiglio di Bacino Priula con cui dal 2019 il Comune ha in essere una convenzione per l’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del Territorio che viene svolto da Contarina. E’ infatti quest’ultima ad aver predisposto il progetto definitivo-esecutivo per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza comunale in località Mercato Vecchio approvato proprio in questi giorni dalla giunta comunale.

Il progetto prevede l’installazione nei prossimi mesi di nuovi dispostivi – 5 in totale – in alcuni punti strategici della frazione. In particolare: una telecamera panoramica multidirezionale a 360 gradi in sostituzione dell’attuale sarà installata in piazza Colonna, un lettore per il riconoscimento delle targhe su entrambi i sensi di marcia di via Rive ed una telecamera panoramica di contesto con illuminatore ad infrarossi per individuare i veicoli da e per via Groppa sarà installato tra via Rive-via Capo di Monte e via Groppa. Infine, un lettore per il riconoscimento delle targhe su entrambi i sensi di marcia sarà installato in via Foresto ed uno in via Mercato Vecchio.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Abbiamo deciso di destinare circa 40.000 € che avevamo già stanziato con la variazione di bilancio di questa estate per implementare il sistema di videosorveglianza comunale nella frazione di Mercato vecchio venendo così incontro alle richieste avanzate dal comitato del quartiere. In questo modo intendiamo rispondere concretamente alla domanda di sicurezza dei cittadini. Tutte le nuove postazioni saranno collegate al sistema centralizzato collocato presso la sede della Polizia locale e consentirà di visualizzare e trasmettere le immagini delle varie telecamere alla centrale operativa. Inoltre, nell’ottica di coadiuvare e semplificare al massimo le verifiche e le eventuali indagini delle Forze dell’ordine, si è scelto di ricorrere a telecamere tecnologicamente avanzate, alcune delle quali dotate di OCR, cioè un sistema in grado di riconoscere i caratteri delle targhe degli autoveicoli. Questa funzione è diventata particolarmente importante in quanto consente di monitorare con immediatezza l’eventuale transito di veicoli inseriti in specifiche banche dati e prendere così gli opportuni provvedimenti. Abbiamo scelto di continuare ad affidare il servizio a Contarina in quanto questo consente di avere un unico soggetto che si occupa dell’intera gestione della videosorveglianza: dalla progettazione e realizzazione degli impianti, alla loro manutenzione, fino alla gestione delle relazioni con tutti i soggetti coinvolti, compresi Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato. La convenzione siglata con il Bacino Priula garantisce inoltre standard di servizio omogenei per noi e per tutti i Comuni convenzionati; è possibile così usufruire di processi efficaci e collaudati nel tempo. A livello di costi, il canone previsto per il Comune è definito sulla base di un’ottimizzazione delle attività previste e delle spese necessarie. Gli eventuali residui di esercizio rimangono a disposizione della nostra Amministrazione che può definire liberamente come reimpiegare tali somme, sempre per migliorare i servizi di videosorveglianza del nostro territorio. Ringrazio Valter Caverzan del Comitato civico che, assieme all’allora Comandante della Polizia Locale, Stefano Milani e l’ingegner Carlo Zanatta di Contarina, ci ha accompagnato in sopralluogo per scegliere i luoghi dove installare le telecamere».

«Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accolto le nostre richieste di aumentare la videosorveglianza della frazione. Ci auguriamo che questo possa servire come deterrente per atti criminosi, in particolare furti, e sia di supporto alle Forze dell’ordine nella ricerca di eventuali responsabili» commenta Valter Caverzan, presidente del Comitato civico di mercato Vecchio.