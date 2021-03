A Montebelluna apre la mostra "Testimoni al tempo del Covid - Il rumore nel silenzio”

Ad un anno dall’inizio della pandemia, al MeVe arrivano le testimonianze raccolte in Italia e all’estero e gli scatti di Daniele Macca che racconta come è cambiata la nostra vita

Può l’attualità diventare storia? Può il Covid-19 entrare in un Museo? Sì. E’ quanto è avvenuto a Montebelluna dove dal 4 marzo, all’interno del MeVe (il Memoriale Veneto della Grande Guerra) sarà inaugurata la mostra "Istantanee dal presente. Testimoni al tempo del Covid19 | Il rumore nel silenzio".

Una doppia esposizione che nasce dalle testimonianze raccolte con il progetto "Istantanee" lanciato dal MeVe nell’aprile 2020 per fissare una testimonianza di quanto sta accadendo nel corso della pandemia da Covid-19 attraverso la raccolta di foto, racconti e oggetti e dagli scatti del fotografo trevigiano Daniele Macca che nel corso dell’ultimo anno ha collezionato migliaia di scatti che documentano gli effetti paradossali della pandemia sulle nostre città e nel nostro quotidiano. Dalle piazze vuote al distanziamento sociale, dalla didattica a distanza allo smartworking, dalle speranze della primavera alla stanchezza di un inverno lungo e difficile. Il connubio tra le testimonianze e gli scatti ha dato vita ad un percorso immersivo attraverso quello che ha significato l’inattesa emergenza socio-sanitaria - dal primo lockdown integrale fino ai giorni nostri - ad un anno dall’inizio della pandemia.

ORARI

Mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-13, 14-17

Per maggiori informazioni:

0423 23048 - info@memorialegrandeguerra.it

TARIFFE

Tariffe ingresso: la mostra sarà visitabile acquistando il biglietto di ingresso al Memoriale. Per il mese di marzo 2021 accesso gratuito per tutti i minori di 20 anni e ingresso ridotto per tutte le altre categorie di utenti.

Ingresso Intero € 7 - Ingresso Ridotto € 5