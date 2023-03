Gestore della bancarella di carnevale abbandona l’olio delle frittelle

Aveva furbescamente sversato l’olio utilizzato per friggere le frittelle nella sua bancarella ambulante durante i festeggiamenti di Carnevale in centro a Montebelluna: la Polizia locale lo ha individuato. Per il responsabile è scattata la denuncia e una sanzione amministrativa. I fatti risalgono ad un mese fa, a domenica 12 febbraio, quando il centro di Montebelluna ha ospitato i festeggiamenti di Carnevale. E tra i vari presenti, anche un operatore che gestiva una bancarella per la vendita delle classiche frittelle.

Operatore del trevigiano che, al termine dei festeggiamenti, noncurante delle normative vigenti, ha deciso di sverzare l’olio della frittura in uno dei bidoncini urbani per i rifiuti in pieno centro in piazza Dall’Armi con conseguenze molto evidenti a livello di imbrattamento oltre che provocando rischi dato l’alto tasso di inquinamento del prodotto. Dopo l’episodio il Comune ha provveduto ad una sommaria pulizia dell’area mentre gli agenti della Polizia locale di Montebelluna si sono subito messi all’opera nel tentativo di individuare i responsabili e dopo un’accurata visione delle registrazioni ottenute dalle telecamere posizionate in centro, si è risaliti al colpevole che, convocato al Comando assieme al suo collaboratore, ha ammesso le proprie responsabilità.

Entrambi verranno deferiti all’autorità giudiziaria per abbandono ovvero errato smaltimento dl rifiuti come previsto dal Codice per l’ambiente. Parallelamente partirà una sanzione amministrativa che consentirà il “recupero” della somma preventivata in circa 1.000 euro utile per l’approfondita pulizia della zona imbrattata.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Questa vicenda è un insulto al senso civico e al rispetto per l’ambiente, tanto più in una Città come Montebelluna, ai vertici delle classifiche nazionali per raccolta differenziata e rigore nel riciclo. Ringrazio l’ottimo lavoro di indagine portato avanti dagli agenti della Polizia locale, reso possibile anche grazie al sistema di video sorveglianza cittadino, che ha permesso di individuare i responsabili che, oltre alla denuncia, saranno giustamente sanzionati così da poter ripristinare completamente l’area al suo stato originario».