Punto allattamento materno, taglio del nastro in ospedale a Montebelluna

Oggi pomeriggio, giovedì 8 ottobre, un taglio del nastro speciale al San Valentino di Montebelluna dove è stato inaugurato un Punto Allattamento Materno grazie alla collaborazione tra il reparto di Pediatria, quello di Ostetricia e Ginegologia e l’Asolo Hospital Service che ha messo generosamente a disposizione gli spazi. Prima di aprire la nuova sala dedicata alle neo mamme si è svolta una breve conferenza, parte in presenza e parte tramite collegamenti su una piattaforma web, in sala convegni per soffermarsi sui valori dell’iniziativa. Presenti anche il direttore medico marco Morgante e il vicesindaco di Montebelluna, Elzo Severin. Ad aprire i lavori il Direttore Generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi che ha sottolineato l’importanza di questa novità: «Al centro dell’iniziativa c’è la mamma e la straordinaria relazione con i propri figli in allattamento – ha sottolineato Benazzi – Una sala dedicata a questo è un gesto fondamentale di accoglienza e dignità per l’atto più bello e importante: nutrire i nostri figli, accudirli, farli crescere con i giusti valori».

Il PAM (Punto Allattamento Materno) è stato voluto, infatti, per garantire alle donne che si recano in Ospedale per qualsiasi motivo uno spazio dedicato dove poter allattare ed accudire i loro bambini: «E' un gesto di attenzione che il Punto Nascita dell'Ospedale S. Valentino ha voluto avere verso la Donna-Mamma e che dovrebbe favorire il ritorno al giusto valore sociale dell'allattamento per recuperarne il valore antropologico, oltre che di salute e di benessere per la diade madre-bambino – spiegano in coro Maria Grazia Salmeri, direttore di Ostetricia e Ginecologia del San Valentino e Debora Corazzin direttore di Pediatria dello stesso ospedale - E' stato possibile realizzarlo grazie alla splendida disponibilità della AHS che ha fornito a titolo gratuito il locale e l'allestimento dello stesso. L'inaugurazione avviene alla conclusione della Settimana Mondiale dell'Allattamento al seno durante la quale abbiamo condiviso a distanza con le nostre mamme momenti d'incontro e d'informazione. Un grazie a quanti hanno collaborato con noi e alla Direzione che ci ha supportato nell'intera iniziativa».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il PAM è ubicato a fianco della Sanitaria, al Piano 0, di fronte al bar, e sarà aperto dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni e fruibile liberamente dalle mamme che necessitino del servizio.