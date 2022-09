Palio del Vecchio mercato di Montebelluna, quinto sigillo di fila per il Centro-La Pieve

Come da pronostico il Centro la Pieve, formazione guidata dal capomastro Massimo Esposito, ha calato il pokerissimo e per il quinto anno consecutivo si riconferma campione nella XXXII edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna con un tempo al traguardo di piazza Colonna, di 9.23.44. Già all'intertempo di Santa Maria in Colle (4'51"16) il vantaggio era tale da non far ipotizzare un esito diverso. Sul podio anche Pederiva con un tempo di 9.50.64 e Mercato Vecchio con 9.51.46.

A seguire le altre contrade:

4. Busta 10.14.10

5. Guarda 10.17.36

6. Caonada 10.19.42

7. Contea 10.20.14

8. Sant’Andrea 10.36.37

9. Posmon 10.42.18

10. San gaetano 10.54.14

11. Biadene 11.23.33

La squadra campione: Giacomo Esposito, Simone Fagherazzi, Luca Giuseppini, Andrea Sebenello, Gabriele Spada, Federico Colbertaldo, Luca Favero.

L'edizione 2022 del Palio ha richiamato a Montebelluna oltre 25mila persone. Nella serata di oggi, 5 settembre, la premiazione e la chiusura della manifestazione splendidamente organizzata dall'Ente palio presieduto da Nicola Palumbo.

Sabato il palio femminile

Busta ha conquistato l'edizione del Palio Femminile, svoltosi sabato, con un tempo di 5.40.63.

In ordine gli arrivi delle altre squadre:

- Posmon 5.41.62

- Biadene 5.42.95

- Guarda 5.46.88

- Pederiva 5.52.47

- Sant’Andrea 5.58.44

- Caonada 6.03.01