Bevono alcolici al parco, alcuni giovani sanzionati dai vigili

L’aumento dei controlli da parte della polizia locale montebellunese all’interno del parco Manin sta già dando risultati. Da circa un mese gli agenti della polizia locale, che proprio da pochi giorni sono coordinati dal nuovo comandante Paolo Scarpa, hanno iniziato una attività di controllo più intenso all’interno del Parco che dista a poche centinaia di metri dal centro e dalla stazione ferroviaria.

Spiega il comandante, Paolo Scarpa: «Attraverso un servizio appiedato da parte della pattuglia, che si ripete più volte nell’arco della settimana, gli Agenti perlustrano l’intera area pubblica regolata da alcune specifiche norme previste dal “Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza in città” recentemente approvato dal Consiglio comunale. Norme che in alcuni casi non sono state rispettate. Nell’ultimo periodo infatti gli agenti hanno individuato quattro giovani intenti a consumare bevande alcoliche, comportamento proibito all’interno del parco. Per loro è scattata la sanzione di 100 euro, in un paio di casi tale sanzione è stata elevata di ulteriori 70 euro avendo consumato tali bevande contenute in bottiglie di vetro».

I controlli continueranno per assicurare il rispetto delle regole in un’area molto frequentata da anziani e famiglie. Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Questi controlli hanno molteplici funzioni perché da un lato puniscono chi trasgredisce le regole, ma servono anche per monitorare e a tenere sorvegliato regolarmente il parco cittadino e le aree circostanti. Più in generale, l’attività degli agenti della polizia locale, che ringrazio, serve anche da deterrente e a mantenere in sicurezza e vivibile un’area come Parco Manin che per vocazione deve essere un’oasi di tranquillità e socialità. Questa attività si aggiunge alla grande attenzione che stiamo dando al parco con l’organizzazione di varie attività: da quelle sportive, quale il recente torneo di beach volley e beach rugby organizzato assieme alle associazioni sportive e 6’s Team, a Ridatti una mossa a al Buffalo Musis Festival che si terrà questo week end».