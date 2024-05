«Doccia ciclopica nella galleria della Pedemontana»

«Una doccia di dimensione ciclopica». È quella che gli automobilisti in transito nella galleria di Castelgomberto in direzione Malo hanno scoperto durante la mattinata di oggi, 31 maggio, percorrendo la Spv - Superstrada pedemontana veneta nel tratto dell'Ovest vicentino in direzione di Treviso. Il concessionario che ha costruito l'arteria e che la gestisce per conto della Regione Veneto ha spiegato agli utenti della strada che non c'è nulla per cui preoccuparsi. Ma le immagini diffuse inizialmente sui social network non solo divenute virali soprattutto sulle chat della Valle dell'Agno, non solo hanno scatenato l'ironia degli internauti ma hanno anche spinto la consigliera regionale Cristina Guarda di Europa verde a redigere una interrogazione al fulmicotone.

«Gentili viaggiatori, informiamo che è stato risolto il problema della venuta d'acqua riscontrata questa mattina nella galleria naturale Malo in direzione Treviso, evento che peraltro non ha causato interruzioni dell'esercizio nella galleria stessa. Augurandovi buon viaggio ringraziamo per aver utilizzato i nostri servizi». Queste sono le parole usate per l'appunto oggi dal gestore. Parole che peraltro hanno dato la stura ad una serie di commenti al vetriolo. «Propongo un'iniziativa per cambiare nome da Pedemontana a Perdemontana... Apposto semo... È un fotomontaggio tratto dal film Trappola nel tunnel con Sylvester Stallone» per non parlare di quello che è circolato sulle chat di camionisti tra WhatsApp e Telegram.

Durissima invece è la consigliera Guarda (milita nella opposizione di centrosinistra) che a Vicenzatoday.it, richiamando proprio la sua interrogazione diramata oggi, ha fatto presente come «il rispetto alla constatata e accertata presenza di fessure lungo la galleria» di recente il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture dichiarava che sulla base del monitoraggio effettuato emergeva che queste non incidevano sulla resistenza strutturale del rivestimento definitivo della galleria e che, in base alle misurazioni effettuate, esse apparivano stabilizzate». Guarda fa riferimento peraltro ad un servizio di Vicenzatoday.it in cui la questione delle cosiddette crepe lungo la volta delle gallerie era stata trattata ad ampio spettro, anche per via di una interrogazione parlamentare promossa dal M5S (in foto in alto una immagine di repertorio di un cantiere Spv nel Trevigiano; in basso un video ripreso oggi da un utente della superstrada).

Nel chiedere lumi alla giunta regionale del Veneto, capitanata dal leghista Luca Zaia, Guarda mette quindi nero su bianco alcune perplessità «di non poco conto» visto che «sulla base di quanto accaduto in data odierna appare ragionevole porre il dubbio circa la effettiva stabilizzazione di tali fessure». Peraltro sulla condizione di quelle gallerie è in corso una istruttoria ad hoc proprio da parte del Ministero delle infrastrutture.