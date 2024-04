San Gaetano, rilasciati i permessi ai privati per costruire nel centro della frazione

Il Comune dà ai privati il via libera per iniziare gli interventi che porteranno alla riqualificazione del Centro della frazione di San Gaetano. Sono stati rilasciati lo scorso 29 marzo dal dirigente del IV Settore del Comune di Montebelluna i permessi a costruire convenzionati ai due privati proprietari dei terreni e degli immobili situati nel centro di San Gaetano con cui il Comune, assieme alla parrocchia, avevano sottoscritto nel 2020 un accordo di programma e nel 2022 un’apposita convenzione per la riqualificazione del tessuto edilizio dell’area.

Si tratta di uno step decisivo, che consente ora ai privati di intervenire sulle singole proprietà per realizzare quel riordino del centro atteso da decenni. Un intervento complesso che vede la partecipazione di più attori: oltre ai due cittadini, è infatti coinvolta anche la Parrocchia di San Gaetano ed il Comune. Il progetto prevede la demolizione dell’edificio privato retrostante la chiesa la cui volumetria verrà recuperata in parte nel lotto di proprietà del Comune ove attualmente insiste il fabbricato “Ex Castagno” ceduto ora al privato che dovrà provvedere al suo abbattimento nei prossimi mesi. Grazie all’area lasciata libera dietro alla chiesa, potrà essere ridefinita ed ampliata l’area esistente attorno al sagrato, ed estesa la piazza pubblica circostante. Oltre alla demolizione dei fabbricati, l’accordo - approvato anche dalla Curia Vescovile - prevede anche l’ampliamento dell’area libera attorno alla chiesa al fine di realizzazione della piazza pubblica circostante e, grazie all’accordo coi privati che hanno ceduto delle proprie aree lo spostamento a nord di via Giotto e la realizzazione di un senso unico in via Sottoportico. Prevista anche la nuova realizzazione di un fabbricato a nord di via Giotto, al posto di un altro edificio che dovrà essere demolito così da completare il ridisegno urbanistico dell’area. Con il rilascio dei titoli abilitativi si completeranno tutte le compensazioni territoriali ed edilizie. Sarà realizzato al posto del centro frazionale del “Castagno” un nuovo edificio a due piani con la possibilità di realizzare due nuovi negozi al piano terra.

I commenti

Precisa il sindaco, Adalberto Bordin: «Finalmente, dopo anni di attesa, San Gaetano ed i suoi cittadini avranno una piazza adeguata, decorosa e funzionale. Con il rilascio del permesso a costruire possono partire i lavori da parte dei privati coinvolti nell’accordo che porterà alla completa riqualificazione del centro della frazione di San Gaetano. Un lavoro molto complesso sia perché interessa più parti, sia per la particolare conformazione urbanistica che ha comportato numerosi incontri, trattative, frazionamenti e passaggi di proprietà. Oggi finalmente si conclude una importante fase e se ne apre un’altra, quella relativa agli interventi edilizi veri e propri che, passo dopo passo, ridaranno un nuovo volto al centro della frazione».

Conclude l’assessore all’urbanistica, Elzo Severin: «Ringrazio la Parrocchia e i proprietari degli immobili che affacciano sui lati sud ed ovest del centro di S. Gaetano per la disponibilità e per l’aver colto gli obiettivi dell’amministrazione. Un grazie sentito anche ai nostri uffici tecnici comunali che, senza mai perdere la determinazione, hanno permesso di ottenere questo risultato che ha richiesto numerosissimi passaggi sia in termini di interlocuzioni che amministrativi».