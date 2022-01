Pneumologia dell’ospedale di Montebelluna: Francesco Menzella il nuovo primario

Nominato il nuovo primario dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Pneumologia dell’ospedale “San Valentino” di Montebelluna: a dirigere il reparto sarà il dr. Francesco Menzella. Nato a Matera nel 1972, si è laureato in Medicina e Chirurgia, nel 1998, all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e specializzato nel 2003 in Allergologia e Immunologia Clinica (Università di Parma) e, nel 2009, in Malattie dell’Apparato Respiratorio (Università di Modena - Reggio Emilia). Dopo aver iniziato l’attività come medico a rapporto libero professionale, il dott. Francesco Menzella ha prestato servizio, dal novembre 2009 al giugno 2017, nell’Azienda ospedaliera “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia come dirigente medico di I livello presso la UOC di Pneumologia e, dal luglio 2017, ricopre l’incarico di alta specialità in “Allergologia e asma bronchiale” presso la UOC di Pneumologia dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia.

Il dott. Menzella presenta una considerevole produzione di articoli scientifici e abstracts, pubblicati su riviste internazionali e nazionali. Ha partecipato, come docente o moderatore, a numerosi corsi, convegni e congressi, prevalentemente nel campo delle terapie innovative dell’asma grave e delle infezioni respiratorie.

«Al dr Francesco Menzella rivolgo un caloroso benvenuto nell’Ulss 2 e l’augurio di buon lavoro in questa fase ancora complessa – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi –. Voglio rivolgere anche un ringraziamento al dr Riccardo Drigo, che ha diretto la pneumologia fino al settembre scorso, e al dr Andrea Ballarin, che in questo periodo ha retto con grande professionalità il reparto, nonché all’intera équipe della pneumologia dell’ospedale di Montebelluna».