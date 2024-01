Montebelluna: incrementati i controlli, le sanzioni aumentate del 39% nel 2023

Aumenta la presenza della Polizia Locale nel territorio e di conseguenza aumentano anche i controlli e le violazioni accertate e le sanzioni; 260mila euro circa in più di sanzioni accertate nel 2023 rispetto all’anno precedente con uno sprint considerevole delle violazioni per circolazione di veicoli senza assicurazione e omesso uso della cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta. Sono questi i dati più evidenti del tradizionale rapporto diffuso dal Comando di via Zecchinel in occasione del Santo Patrono della Polizia locale, San Sebastiano, che si festeggia il 20 gennaio.

Spiega il comandante della polizia locale, Paolo Scarpa: «Il rapporto del 2023 riassume l’estesa attività di controllo e vigilanza. Sorveglianza portata avanti nel territorio dalla squadra della Polizia Locale che può contare su 12 unità operative e due amministrativi. L’entità delle violazioni dà la misura della capillare attività portata avanti nel corso dell’anno ma, purtroppo, mette anche in luce come alcune norme siano più trasgredite di altre: è il caso, per esempio, dell’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, rispetto al quale abbiamo registrato un sensibile aumento delle violazioni. Nondimeno, come abbiamo avuto modo di comunicare in più occasioni del corso dell’anno, sono aumentate le patenti ritirate ed i veicoli sequestrati o sottoposti a Fermo amministrativo: un dato che va di pari passo con il preoccupante aumento dei veicoli in circolazione senza assicurazione o dei conducenti senza patente o con patente sospesa».

Il rapporto si apre con i dati relativi alle infrazioni al Codice della Strada aumentate in termini assoluti di 1022 unità (+39%) perché passate da 2594 nel 2022 a 3616 nel 2023. Tra le principali violazioni dinamiche l’aumento è addirittura a 3 cifre: è il caso dell’omesso uso della cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta schizzato da 13 a 145 sanzioni (+1015%). Considerevole anche l’aumento delle infrazioni per sorpasso in condizioni di divieto (da 6 a 33; + 450%) e la guida senza patente (da 5 a 18; +260%), la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti (da 3 a 9) ed i veicoli senza assicurazione (da 99 a 221). Stabile invece le infrazioni per guida con telefono cellulare senza viva voce o auricolare (da 17 a 18; +6%) e l’omessa revisione del veicolo (+8%: da 434 a 490).

Significativo anche il numero delle patenti ritirate nel corso del 2023: 73 rispetto alle 9 dell’anno precedente (+711%) così come i veicoli sequestrati/fermati, salito da 109 a 255 (+134%) ed il numero di punti-patente decurtati passati da 1314 a 2681 (+104%). Riguardo l’infortunistica stradale, a fronte di un aumento degli incidenti (+32%: da 104 a 137), il numero di quelli mortali è sceso da 3 a 1 e le persone decedute da 3 a 2. Aumentato invece il numero degli incidenti con feriti, passato da 50 a 8 e quello delle persone ferite, passate da 62 a 84.

Per quanto riguardo l’ambito edilizio ed ecologico, sono diminuiti i sopralluoghi ecologici, passati da 290 a 232 ma sono aumentate le infrazioni accertate (+16%). Nell’ambito del commercio le violazioni a ordinanze, regolamenti e leggi varie sono aumentate del 25% passando da 102 del 2022 a 129 nel 2023. L’aumento più significativo riguarda le sanzioni per circolazione con monopattino elettrico (da 1 a 7) mentre sono diminuite notevolmente le sanzioni per irregolare occupazione del suolo pubblico (-69%), da 13 a 4. Nessun arresto invece è stato compiuto nel 2023 mentre è stato eseguito un sequestro sostanze stupefacenti e 2 stati di manifesta ubriachezza. Complessivamente le sanzioni accertate sono aumentate del 76%, passando da 339.907 euro del 2022 a 599.204 euro del 2023, la gran pare delle quali, per 550.043 per infrazioni al Codice della Strada.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «La celebrazione di San Sebastiano, patrono e protettore dei Vigili Urbani, ci dà anche quest’anno l’occasione per illustrare i dati sul lavoro portato avanti dalla nostra Polizia locale. Un lavoro quotidiano, solo in parte visibile, perché alla grande attività sul territorio, si affianca quella del dietro le quinte, fatta di accertamenti, verifiche, approfondimenti e, non ultima, quella relativa alla parte amministrativa. In questo compito, svolto con grande professionalità dagli agenti sotto la guida del Comandante Paolo Scarpa, fondamentale è la sinergia con le altre forze dell’ordine attive nel territorio: una collaborazione fatta di confronti, supporto reciproco e azioni portate avanti a più mani con l’obiettivo di mantenere Montebelluna una Città sicura e la cui qualità di vita è data anche proprio dalla sorveglianza costante e professionale della Polizia Locale che ringrazio».