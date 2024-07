Eventi sportivi ed eventi privati a Montebelluna, a pagamento il servizio della polizia locale

Un nuovo tariffario per chi necessita del servizio della Polizia locale durante eventi e manifestazioni: è quello contenuto nel Regolamento per i servizi resi dalla Polizia Locale a favore di terzi approvato in questi giorni dalla giunta comunale. Un atto dovuto, previsto a livello statale con una legge che risale già al 2017 e che ora il Comune di Montebelluna ha messo in pratica, definendo le somme a carico del soggetto organizzatore o promotore di eventi nel territorio comunale che necessitano dell’intervento della Polizia locale per garantire apposito servizio in materia di sicurezza e di polizia stradale.

Ad essere tenuti al pagamento della tariffa sono gli organizzatori ((imprese, aziende, società, ditte, organizzazioni sportive, associazioni, comitati, soggetti privati, aventi comunque finalità privatistiche) di spettacoli, manifestazioni commerciali, manifestazioni sportive, folkloristiche o culturali, sagre, fiere, scorte per trasporti eccezionali, lavori stradali, operazioni di trasloco o ristrutturazioni immobili, eventi e manifestazioni private in genere.

Non rientrano invece in questa tipologia di servizi a pagamento, quelli resi per manifestazioni ed eventi promossi direttamente dal Comune e patrocinati dall’ente così come qualsiasi intervento richiesto da parte dei cittadini e che la Polizia locale svolge nel quotidiano.

L’importo della tariffa comprende la retribuzione oraria delle prestazioni di lavoro straordinario del personale da impiegare (CCNL Funzioni locali vigente), gli oneri a carico dell’Ente per la gestione della pratica e gli oneri legati all’eventuale uso di mezzi ed attrezzature di proprietà dell’Ente comunale.

In particolare, la tariffa oraria oscilla tra i 22 euro per il servizio di un agente in giornata feriale ((dal Lunedì al Sabato non festivi) dalle 06.00 alle 22.00) ed il 29 euro per un servizio di un ufficiale in giornata festiva e in notturna Festiva e Notturna (Domenica e festivi dalle 22.00 alle 06.00).

Ulteriore tariffa da corrispondere nel caso il servizio prestato sia reso di domenica o nel giorno del riposo settimanale: € 102,54 (per ogni Agente/Ufficiale di P.L.). La tariffa per l’uso dei veicoli cambia in base alla tipologia e alla durata del servizio con un minimo di 2 euro all’ora per il velocipede e un massimo di 50 euro per l’autoveicolo oltre le 6 ore.

Per poter usufruire del servizio è necessario compilare apposita domanda disponibile nel sito internet del Comune da presentare al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'evento. La domanda sarà presa in esame dal Comandante della Polizia locale che entro 10 giorni ne comunica l’ammissibilità. In caso di assenso, il servizio sarà effettuato solo previo versamento da parte del richiedente dei costi.

Commenta il Comandante della Polizia locale, Paolo Scarpa: «Preciso che, trattandosi di attività straordinarie per la Polizia locale, le prestazioni di viabilità a pagamento per iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione non costituiscono in alcun modo un obbligo per l'Ente né per i suoi dipendenti: costituisce infatti sempre e comunque priorità del servizio di Polizia Locale l'attività di pubblico interesse rivolta alla collettività. Per questo valuteremo di volta in volta l'assentibilità delle richieste di servizi di viabilità nell'interesse di privati avendo riguardo all'effettiva disponibilità di personale, delle attrezzature e dei mezzi per il servizio richiesto facendo comunque in modo che le esigenze del pubblico e quelle del privato possano essere entrambe soddisfatte».

Aggiunge il sindaco, Adalberto Bordin: «L’entrata in vigore di questo regolamento e del relativo tariffario disciplina quei servizi relativi alla sicurezza quanto mai utili per il pubblico ma connessi con eventi gestiti e promossi dai Privati. Mi riferiscono ad esempio a grandi eventi e manifestazioni sul territorio con un grande impatto di pubblico o anche il semplice trasloco da parte di un residente che comporta l’ingombro stradale per qualche ora e, quindi, la necessità di intervento da parte di un agente della Polizia locale per gestire il traffico. Ora, con il nuovo strumento, regolamentiamo un servizio che potrà essere svolto dagli ufficiali e agenti della Polizia locale come lavoro straordinario ma decisamente utile per l’ordine pubblico e la gestione della viabilità».