Palio del Vecchio Mercato: presentato il programma della 34ª edizione

Cinque giorni di folklore, tradizione, socialità e competizione: questi “gli ingredienti” della 34ma edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna presentato questa sera in piazza Dall’Armi nel corso della prima serata de I Giovedì musicali. Una manifestazione che si ripete e che, anche quest’anno, vedrà protagoniste le 11 contrade sfidarsi nella gara in cui gli atleti di ogni compagine, con un cambio di due, devono spingere un carro dal peso non inferiore di 380 kg. lungo un percorso di 2 km circa dal Municipio fino a Piazza Colonna a Mercato Vecchio.

Una vera e propria competizione a squadre con i carretti carichi di quella merce che tradizionalmente doveva essere venduta e che premia la contrada che impiega meno tempo per completare il percorso. Le stesse contrade saranno al centro anche della rievocazione attraverso il tradizionale “Marcà de na Volta” e la Sfilata storica, durante la quale oltre 1.000 sfilanti, celebrano la nascita del mercato a Montebelluna, con lo scopo di tramandare nel tempo il faticoso tragitto dei mercanti provenienti dai vari paesi del Lombardo-Veneto i quali, dal piano, dovevano trasportare i loro carretti carichi di merci al Castello, posto sulla sommità delle Rive. Il tutto con collegamenti in diretta da parte di Antenna Tre Veneto e Radio WoW e radio Company.

Oltre a questi due momenti clou previsti per domenica 1° settembre, il Consiglio direttivo nominato ad interim lo scorso marzo composto da Mauro Marchetti, Giovanni Mondin, Stefano Ceron e il presidente Dino Bottin, hanno messo a punto un articolato programma da mercoledì 28 agosto a lunedì 2 settembre. Accanto alla confermata l’elezione della Damigella 2024, si terrà la sfida fra Contrade con gara di Karaoke di musica italiana, concerti musicali, esibizioni folkloristiche, serate con dj e, infine, lunedì 2 settembre, le premiazioni ufficiali.

La 34ma edizione vede anche un’importante novità sul piano amministrativo in quanto proprio in questi giorni è stato siglato lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune e il Comitato “Ente Palio Città di Montebelluna” che – tra i vari punti - modifica le modalità di collaborazione da parte del Comune che ora si assumerà le spese ritenute necessarie per la buona riuscita dell’evento al posto del consueto contributo.

In particolare, il Comune sosterrà direttamente le spese relative ai servizi promozionali (spot e pacchetti nei mezzi di comunicazione di massa, dirette su televisioni locali), ai servizi di documentazione dell’evento (riprese e montaggio video, documentazione fotografica), ai servizi igienici in box, ad eventuali altre necessità nei limiti delle risorse disponibili.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «L’idea di modificare l’accordo di collaborazione tra il Comune ed il Comitato Ente Palio origina, innanzitutto, dalla consapevolezza della rilevanza che questa manifestazione riveste per la comunità essendo finalizzata alla valorizzazione economica, culturale, sportiva, sociale e turistica. Parliamo di una manifestazione capace di attirare migliaia di persone con un coinvolgimento della Comunità montebellunese, attraverso le 11 Contrade, che ogni anno si rinnova. Di qui la necessità di snellire anche i rapporti e le procedure amministrative legate al supporto economico che ogni anno il Comune riserva al Palio con una modalità che prevede, ora, il pagamento diretto di alcuni servizi da parte del Comune. L’auspicio è che la manifestazione confermi anche quest’anno il gradimento del pubblico, ferma restando la mia personale massima e totale disponibilità nei confronti del Consiglio direttivo, delle Contrade e dei Capomastro, che ringrazio tutti per l’incredibile impegno, affinché la riuscita di questa nuova edizione sia assicurata».

Aggiunge il presidente del Palio, Dino Bottin: «Il XXXIV Palio del Vecchio Mercato vuole abbracciare il suo territorio, la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni. Abbiamo progettato un layout dell’area festeggiamenti che va dalla Loggia all’ex Pretura con 1.400mq coperti. Abbiamo creato in piazza Negrelli undici aree riservate alle Contrade come fossero undici paddock dove rientrare dopo le gare. Abbiamo fatto la scelta di farvi rivivere il nostro territorio in pieno centro a Montebelluna dando spazio ai ristoranti del Montello, promuovendo il prosciutto DOP Veneto ed i prodotti caseari. Supportati anche da un’area street food siamo in grado di soddisfare tutti i palati. Ringrazio i Capomastro delle Contrade e tutti i loro volontari che lavorano nel silenzio per presentarsi al Palio nel modo migliore possibile. Ringrazio gli Alpini di Montebelluna, la Proloco, Combinazioni Festival, le Cooperative che operano a Montebelluna a favore del sociale e tutti i volontari dell’Ente Palio sempre disponibili a dedicare gratuitamente il loro tempo libero».

Aggiunge Debora Varaschin assessore al turismo: «Un’edizione in nome della valorizzazione del territorio, questa sarà la XXXIV edizione del Palio di Montebelluna. Un momento di socialità e aggregazione che vuole mettere in risalto quanto il nostro territorio ha da offrire non solo a chi lo vive, ma anche ai turisti che nei giorni di Palio sempre più sono presenti. Così in questi giorni si potranno degustare prodotti enogastronomici tipici praticamente a km0, di scoprire realtà di ristorazione di eccellenza, mettendo così in risalto un territorio che sta scoprendo sempre più anche una vocazione turistica. In fine un ringraziamento particolare va a tutti coloro hanno portato il Palio ad essere quello che è ora, una manifestazione tra le più importanti della regione, perché il presente è il frutto del passato ed il seme per il futuro».

Lo schema di accordo prevede inoltre una serie di altri impegni per le due parti. Il Comune è tenuto a occuparsi anche degli aspetti legati alla viabilità generale sia durante le prove che durante la gara dando adeguato supporto di assistenza attraverso la Polizia Locale o della Protezione Civile. Il Comitato Ente Palio, invece, dovrà sostenere il costante impegno delle undici Contrade con un riconoscimento finanziario destinato alla realizzazione del Palio e delle attività ad esso correlate, nella misura di almeno quanto effettuato nelle edizioni precedenti; dovrà mettere a disposizione un ufficio di segreteria che si occupi di tutti gli aspetti organizzativi e realizzativi della manifestazione; gestire tutti i rapporti giuridici ed economici con collaboratori, fornitori ed eventuali sponsor, impegnandosi a liquidare tutte le competenze, a qualsiasi titolo dovute, per prestazioni e forniture di beni e servizi.

PROGRAMMA 34° PALIO DEL VECCHIO MERCATO

Mercoledì 28 agosto

Ore 21.00 Apertura Manifestazione e tradizionale scambio delle chiavi della Città di Montebelluna tra

il Sindaco ed il Presidente del Comitato Ente Palio

Ore 21.30 Spettacolo teatrale e coreografico finalizzato all’elezione della Damigella 2024

Giovedì 29 agosto

Ore 20.30 Presentazione delle squadre maschili e femminili ed estrazione “pajeta”

Ore 21.30 Sfida fra Contrade con gara di Karaoke di musica italiana con la partecipazione di Marco &

Francesco Cabaret

Venerdì 30 agosto

Ore 21.00 Concerto vincitori “Sound On Monte”

Ore 22.30 Time Out Band - FABRIZIO CANTA MAX - MAX PEZZALI TRIBUTE

Sabato 31 agosto

Ore 08.00 - 17.00 – “MARCA’ DE NA VOLTA” con esibizione del Gruppo Folkloristico “I

MERCANTI DOGALI”

Ore 15.30 Qualifiche XXXIV Palio del Vecchio Mercato

Ore 17.30 V PALIO FEMMINILE

Ore 21.00 Serata spettacolo musicale DJ dedicata alle donne “WOW GIRL POWER”

Domenica 1° settembre

Ore 09.30 S. Messa in Duomo con benedizione carri e sfilata verso il Municipio

Ore 11.00 Corso Mazzini pedonalizzato: Pesa tradizionale dei carri

Ore 13.30 - 18.30 “Quelli del Palio” e diretta gara Palio con Antenna Tre Veneto

Ore 15.00 Sfilata storica, con oltre 1.000 sfilanti, sul tema del Vecchio Mercato preceduta dalla sfilata

dei vari Palio del territorio e del Palio di Feltre

Ore 15.00-17.00 Collegamenti in diretta su RADIO COMPANY per raccontare l’andamento del Palio

Ore 17.00 XXXIV PALIO DEL VECCHIO MERCATO

Ore 17.00-19.00 diretta Palio con radio WOW

Ore 20.30-1.00 Serata musica con format DJ con musica dagli anni 80 ai giorni nostri con radio 80,

radio Company e radio WOW

Lunedì 2 settembre

Ore 21.00 premiazioni finali:

Premiazione Contrada vincitrice Sfilata Storica

Premiazione vincitore concorso Vetrine in Palio

Premiazione dalla 11^ alla 2^ Contrada classificata XXXIV Palio del Vecchio Mercato

Premiazione dalla 11^ alla 2^ Contrada classificata V Palio Femminile

Premiazione 1^ classificata della gara fra Contrade

Premiazione 1^ classificata V Palio Femminile

Premiazione 1^ Classificato XXXIV Palio del Vecchio Mercato

Ore 24.00 Spettacolo di chiusura del XXXIV Palio del Vecchio Mercato