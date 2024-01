Montebelluna, al via interventi di manutenzione straordinaria

Partiranno nelle prossime settimane alcuni interventi di manutenzione straordinaria nel territorio comunale di Montebelluna che prevedono lavori di asfaltatura, tombinamenti e sistemazione di aiuole spartitraffico. Si tratta di interventi del valore di 50mila euro, che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare anche sulla base delle segnalazioni raccolte dai cittadini residenti.

I lavori riguarderanno la sistemazione delle aiuole spartitraffico presenti nei pressi della Rotatoria all’intersezione tra Corso Mazzini, Via Risorgimento e Via Piave, con rimozione del ciotolato attualmente presente e realizzazione di pavimentazione in acciotolato e Allargamento stradale e riqualificazione della banchina stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso sull'intersezione tra Via Campi Longhi e Via Schiavonesca, necessario in quanto, in caso di eventi piovosi si vengono a creare importanti pozze d’acqua a bordo strada dove le quote risultano più basse.

Precisa l’assessore ai lavori pubblici, Adriano Martignago: «A questi interventi si aggiunge anche la realizzazione del collegamento viario tra via Clarimbaldo Cornuda e Via Feratine Vecchia così da creare un accesso carrabile alternativo per coloro che devono accedere alle abitazioni situate in Via Feratine Vecchia. Contestualmente si prevede la chiusura di Via Feratine Vecchia all’altezza di Via Risorgimento per permettere agli utenti di percorrere la via, in sicurezza, a piedi o in bici ed il tombinamento del fossato presente sul lato est di via San Gaetano all’intersezione con via Malipiero all’interno del comparto PEEP di San Gaetano, per una lunghezza di circa di 10 m (dall’incrocio con via Malipiero a vicolo del Pizzolato) con la posa di tubo in cemento al fine di agevolare un collegamento pedonale tra via dei Pizzolato e via Malipiero».

Aggiunge il sindaco, Adalberto Bordin: «L’inizio del 2024 si apre con questi quattro interventi che danno risposta puntuale e concreta ad alcune segnalazioni raccolte attraverso i cittadini residenti. Investiamo così 48.200 euro a favore della sicurezza stradale e più in generale per una migliore fruizione di strade ed infrastrutture viarie. In questo modo continuiamo con decisione nel nostro impegno di garantire la sicurezza ma anche di dare ascolto alla comunità e alle istanze dei cittadini grazie anche all’importante lavoro portato avanti dagli Uffici tecnici che ringrazio».