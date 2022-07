Colonna Romana e Osservatorio del Re ripuliti dalla protezione di Montebelluna

Sabato mattina alcune squadre di Protezione civile hanno iniziato a ripulire la Colonna Romana e l’Osservatorio del Re, un bunker ricavato sotto una casa colonica nell’area del Montello. «Ringrazio tutti i volontari della Protezione civile di Montebelluna, Crocetta del Montello e Volpago del Montello per aver ripulito la Colonna Romana e l’Osservatorio del Re, sito storico sul Montello -commenta Elzo Severin, assessore alla Protezione civile di Montebelluna- I lavori sono iniziati questa mattina all’alba e termineranno domani (oggi ndr) nel pomeriggio. Grazie a tutti i volontari, sempre presenti in tante dinamiche della nostra comunità».

«Si tratta di un’attivazione regionale come prova di soccorso nell’area Combattenti e Reduci - Questo intervento è importante per tenete viva la memoria e permettere ai grest e ai turisti di visitare la Colonna Romana e l’Osservatorio del Re». Grazie alle sue lunghe feritoie, l’Osservatorio del Re permetteva di controllare il corso del fiume Piave e l’intero campo d’azione della XXII Corpo di Armata. Vittorio Emanuele III, come ricorda una lapide collocata sul muro della casa colonica, assistette da qui alle operazioni di inizio della Battaglia di Vittorio Veneto dal 27 al 29 ottobre 1918. Da qui Vittorio Emanuele III, sotto il tiro delle artiglierie nemiche, vide il contrastato passaggio del fiume tre volte sacro alla Patria. Per celebrare questo evento, nel 1932 sul prato ad est dell’Osservatorio venne collocata un’antica colonna romana. L’uso di un reperto della Roma imperiale voleva stabilire un legame ideale tra questo luogo e la Roma dei Cesari, di cui il fascismo si proclamava erede.