Montebelluna, dopo due anni finalmente riapre al traffico via Groppa

Come annunciato nei giorni scorsi, è stata riaperta al traffico questa mattina via Groppa nel tratto compreso dal civ. 17 all’intersezione con Via Rive. Chiusa al traffico da circa due anni, da quando cioè un grave smottamento aveva imposto all’Amministrazione comunale di interdire il traffico dell’area per garantire la sicurezza e l’incolumità di persone e cose.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “Con la riapertura si conclude un lavoro complesso che ha comportato indagini tecniche e geologiche, carotaggi, approfondimenti e un intervento importante di stabilizzazione volto a ripristinare la sicurezza oltre che l’attesa dei necessari nullaosta da parte di Soprintendenza e Genio civile. Passaggi obbligati in quanto la sicurezza non è una prerogativa che può essere garantita in maniera approssimativa ma necessita di permessi, analisi e un protocollo di azioni che non può essere ignorato. Oggi finalmente la strada ritorna fruibile, permettendo una migliore viabilità da parte dei cittadini ed un accesso più diretto alla frazione di Mercato Vecchio per chi proviene dalla Feltrina”.