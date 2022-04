Montebelluna vince il ricorso al Tar e chiede le spese ai negozianti

Il Comune di Montebelluna ha affidato all'avvocato Diego Signor l'incarico legale per il recupero delle spese connesse al ricorso operato da un serie di commercianti del centro contro il Comune e respinto dal Tar del Veneto nel 2015.

La vicenda

Alla fine del 2013 una cinquantina di commercianti del centro di Montebelluna avevano presentato ricorso al Tar del Veneto per l’annullamento della delibera di giunta comunale che istituiva il Piano di adeguamento e modifica della viabilità con pedonalizzazione di Corso Mazzini, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti.

A inizio 2015 il Tar aveva respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in 5mila euro più Iva, Cpa ed oneri per legge. La richiesta di rifusione delle spese di lite può essere rivolta ad uno solo dei ricorrenti, fermo restando la possibilità da parte di chi versa di agire in regresso nei confronti degli altri obbligati in solido per recuperare le somme versate. Già nel gennaio 2020 il Comune di Montebelluna aveva diffidato una delle controparti al pagamento della somma dovuta, aggiornata ora ad oltre 7mila euro (comprensiva degli interessi). Persistendo lo stato di inadempienza, il Comune ha deciso di procedere con la notifica di un atto di precetto nei confronti di uno dei debitori in solido e per questo ha affidato all’avvocato Signor l’incarico legale.