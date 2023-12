La scuola primaria di Biadene Pederiva sarà intitolata a Tina Anselmi

La giunta comunale di Montebelluna ha fatto il proprio ok alla delibera del Consiglio di Istituto dell’IC 2 relativamente alla scelta di intitolare la scuola secondaria di primo grado di Biadene a “Dante Alighieri” e la nuova scuola primaria di Biadene/Pederiva a “Tina Anselmi”. Secondo prezzi, infatti, ai sensi della Circolare Ministeriale del 1980, la Giunta Comunale è chiamata ad esprimere, con un parere, le proprie valutazioni in merito alle intitolazioni suddette. Nel caso della scuola secondaria di primo grado di Biadene, l’intitolazione a “Dante Alighieri” è ritenuta quantomai appropriata riferendosi al “Padre della lingua italiana” autore della Comedìa, divenuta celebre come Divina Commedia e universalmente considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. La Commedia è anche veicolo allegorico della salvezza umana, che si concretizza nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale ed etica; A queste motivazioni di aggiunge anche che il “sommo poeta” ha citato il capoluogo della Marca Trevigiana nel IX° Canto del Paradiso, narrando dell’incontro con l'anima parlante di Cunizza da Romano che a lui si rivela “Là dove Sile e Cagnan s’accompagna”.

Commenta l’assessore all’Istruzione, Debora Varaschin: «Per quanto riguarda l’intitolazione della nuova scuola primaria di Biadene/Pederiva, ora in corso di ultimazione, a Tina Anselmi, abbiamo ben accolto la proposta per l’esempio di vita che questa nostra conterranea ha dato e che ben può rappresentare un luminoso faro d’ispirazione per le giovani generazioni». Nata a Castelfranco Veneto nel 1927, Tina Anselmi a diciassette anni è entrata nella Resistenza come staffetta della Brigata autonoma "Cesare Battisti". Laureata in lettere ha insegnato nelle scuole elementari, è stata deputato per sei legislature, Ministro della Sanità e Ministro del Lavoro. È la prima donna, in Italia, a diventare Ministro. Si deve a lei la legge sulle pari opportunità. Nel 1981 è nominata Presidente della Commissione di inchiesta sulla Loggia massonica P2, successivamente è nominata Presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità. Nel 1998 è stata nominata Cavaliere di Gran Croce Ordine al merito della Repubblica Italiana. Conclude il sindaco, Adalberto Bordin: «Non potevamo che ben accogliere queste due proposte di intitolazione per il valore storico di entrambe le figure, Dante Alighieri per essere stato padre della lingua italiana e Tina Anselmi madre della Repubblica. Due esempi, due guide per la società ed in particolare, mi auguro, per i bambini e ragazzi che frequenteranno queste due scuole nei prossimi anni».