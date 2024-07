Scuolabus a Montebelluna: cambia il percorso della linea per le elementari Foscolo

In vista del nuovo anno scolastico 2024-2025, l’amministrazione comunale di Montebelluna ha approvato il Piano del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

L’assessore all’Istruzione, Debora Varaschin, commenta: «Come sempre abbiamo fatto in modo di soddisfare le esigenze degli utenti. In questo caso sono pervenute 479 domande, tutte accoglibili tranne due in quanto fuori zona e due di utenti non residenti che verranno messe in lista d’attesa». In sostanza il Piano non presenta grandi novità rispetto all’anno precedente: confermate le 17 linee di andata che serviranno 11 plessi:

Infanzia S. Andrea - L'Aquilone

Infanzia Contea - Bortot

Primaria Marconi - Centro

Primaria Pascoli - Contea

Secondaria di 1° Papa Giovanni XXIII - Centro

Infanzia Pilastroni Feltrina - Centro

Primaria Serena - Caonada

Primaria Manzoni - Pederiva

Primaria Foscolo - S. Gaetano

Primaria Baracca - Biadene

Secondaria di 1° Dante Alighieri Biadene

Il servizio è garantito, a regime, sia all’andata che al ritorno nei diversi orari di uscita previsti dagli Istituti Comprensivi. Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì per tutte le scuole in quanto dall’anno scolastico 2024/2025 anche le scuole secondarie di primo grado non avranno più lezione il sabato. La modifica è stata effettuata per dare riscontro a una domanda di un residente in via Storta ed è stata possibile in quanto sono usciti dal servizio i residenti in Via Sant’Andrea. Verrà attivato anche il consueto servizio di accompagnamento su scuolabus della Scuola dell’Infanzia e, per garantire il corretto espletamento del servizio, la sicurezza e l’incolumità degli utenti, verrà attivato anche per il prossimo anno scolastico un servizio di vigilanza di fronte ad alcune scuole, in convenzione con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che risulta funzionale al Servizio di Trasporto Scolastico, per vigilare sulle aree immediatamente antistanti gli edifici scolastici negli orari di arrivo e partenza degli scuolabus, per consentirne le manovre in sicurezza e l’avvicinamento agli ingressi, regolando anche l’afflusso di coloro che si recano a scuola autonomamente.

I commenti

Varaschin aggiunge: «Rispetto all’impostazione dell’anno scolastico appena concluso l’unica modifica rilevante riguarda la linea 3 della scuola primaria Foscolo. La linea passerà per via Storta e non più per via Sant’Andrea, che, da quest’anno scolastico, diventerà di esclusivo uso della primaria Pascoli».

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «Il trasporto scolastico è uno dei servizi più articolati che il Comune ogni anno predispone proprio per dare una risposta adeguata alle famiglie. Parliamo di circa 500 utenti, tra bambini e ragazzi, che ogni giorno necessitano di essere accompagnati a scuola e poi a casa per frequentare le lezioni. Anche in questo caso, nell’elaborazione del Piano abbiamo tenuto conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio così da soddisfare il maggior numero possibile di domande, cercando di agevolare la frequenza degli alunni presso la scuola di competenza, che si presume la più vicina alla residenza».