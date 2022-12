Montebelluna, assegnati 26mila euro alle associazioni che operano in ambito sociale

Nella seduta della giunta di oggi è stata deliberata l’assegnazione dei contributi da parte del Comune di Montebelluna alle associazioni che lavorano in sinergia con l'amministrazione comunale testimoniando in modo virtuoso il concetto di "comunità" e che operano in ambito socio-assistenziale che socio-sanitario. Si tratta di quattro associazioni per le quali il Comune erogherà 26mila euro.

Nello specifico i fondi andranno a finanziare quattro associazioni: 7mila euro sono destinati all’associazione Cittadini volontari per le attività svolte a contrasto delle “nuove povertà” (gestione banco alimentare – progetto “Nessuno escluso”); 5mila euro sono invece rivolti all’associazione “Uniti per la Vita” per il sostegno alla maternità a favore delle madri con figli neonati e la collaborazione nel progetto comunale delle emergenze sociali; altri 10mila euro vanno al “Coordinamento Caritas Parrocchiali” – Parrocchia B.V. Immacolata per le attività svolte a contrasto delle “nuove povertà” e per il progetto comunale delle emergenze sociali ed infine 4mila euro all’associazione “Ambra” per il progetto “I pomeriggi di Ambra” e le attività di doposcuola con minori in difficoltà, avviata con il partenariato degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Montebelluna.

«La Città di Montebelluna – precisa il sindaco, Adalberto Bordin - è nota per essere grande grande esempio di solidarietà e volontariato in tutti gli ambiti. Quello più sensibile è senza dubbio il settore del sociale perché investe fragilità e criticità umane che non possono essere trascurate. Per questo il supporto di queste associazioni e dei tanti volontari non solo è importante per i singoli, ma per l’intero Comune che può contare sulla disponibilità di tante persone che offrono il proprio tempo per prestare un aiuto concreto a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Da qui, la rinnovata scelta di sostenere queste quattro associazioni con un contributo di 26mila euro necessari per sostenere le attività portate avanti».