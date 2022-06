Estate senza treni, sospeso il collegamento tra Montebelluna e Treviso

Estate senza treni lungo la linea che collega Treviso a Montebelluna. Da oggi, 12 giugno, e fino all'11 settembre infatti la tratta resta chiusa: di fatto, sommando l'interruzione della Montebelluna-Feltre che va avanti da febbraio, sarà inservibile l'intero collegamento Treviso-Belluno. Gli interventi, che prevedono comunque un servizio sostitutivo, sono legati ai lavori di elettrificazione e al potenziamento in vista dei giochi olimpici.

«I lavori servono e i disagi che recano sono normali - ha detto in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond - ma non si può abusare della pazienza degli utenti. I lavori di elettrificazione sulla linea Treviso-Montebelluna-Feltre-Belluno hanno bisogno di tempi certi. Va da sé che i cantieri debbano procedere più spediti, più di quanto non sia avvenendo oggi, spingendo sui doppi turni, il lavoro notturno e fatto nel fine settimana. Se non ci saranno segnali di una accelerazione partirà una interrogazione sul tema».