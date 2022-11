Montebelluna, "svelata" sera la ricetta del biscotto del 150esimo della città

E’ stata svelata ieri sera, 19 novembre,, in coda al convegno “Montebelluna dalle origini alla città nuova” nell’auditorium della biblioteca comunale di Montebelluna la ricetta omaggio ai 150 anni della Città realizzata in collaborazione con l'IPSSEOA Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Maffioli, sede di Montebelluna.

Tante sono le collaborazioni con gli istituti del territorio messe in campo in questi mesi di celebrazioni del 150mo anniversario della Città: da quella con l’Istituto Einaudi Scarpa per la creazione del logo, a quella con la scuola secondaria dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini che ha realizzato carnet de voyage consegnato al sindaco a quella ancora con gli studenti di Accoglienza Turistica del Maffioli con le visite guidate della città “Dal Colle al Piano”. Coinvolte in questo caso, 4 classi del Maffioli: la 4 AEM classe quarta di Cucina che ha creato la ricetta ed il biscotto; la 5 CYM classe quinta Articolazione accoglienza che ha creato la brochure; la 4 BSM e la 3 BSM, allievi di sala hanno presentato il lavoro all’auditorium. Ad accogliere i ragazzi e a partecipare curiosi alla presentazione del biscotto, il sindaco, Adalberto Bordin, l’assessore al turismo, Debora Varaschin, la referente del Comitato festeggiamenti 150, Gianna Galzignato, il consigliere regionale, Marzio Favero.

«Aver condiviso il calendario del 150esimo con chiunque - ha detto il primo citadino - credo sia una cosa che capita raramente in un mondo spesso caratterizzato da contrasti e litigi. In particolare la collaborazione con le scuole è un aspetto e ha qualificato moltissimo le proposte e le iniziative anche perché tra 50 anni saranno proprio i ragazzi a celebrare il 200mo anniversario. Congratulazioni a questi ragazzi che hanno avuto il coraggio di donare alla città la ricetta del biscotto».

Il biscotto del 150esimo è “ricco di storia”, rustico, ma fine, pensato per unire lo schietto animo agricolo all’elegante e sapiente saper fare degli artigiani, dai mugnai - che operavano nei numerosi mulini della zona - ai ciabattini, precursori di quel comparto che ha oggi nella calzatura sportiva il prodotto principe conosciuto in tutto il mondo. Ed ecco allora che nella ricetta trovano spazio quei prodotti della terra tanto cari i nostri vecchi: su tutto il mais, sostentamento imprescindibile qui come in altre zone d’Italia. E poi le noci che a Montebelluna prendono il nome di “buche”, infine il miele che in primavera le api ottengono dalle inebrianti acacie a rappresentare l’animo dolce delle genti del nostro territorio.

La ricetta prevede 125 grammi di burro, 100 zucchero semolato, 75 di miele di acacia, una buccia di limone grattugiato, una buccia di estratto di vaniglia, 2 uova medie, 10 grammi di liquore all’anice, 100 di farina 00, 350 di farina integrale di mais rosso, 7di lievito chimico, 100 di gherigli di noce e un pizzico di sale. Per prepararlo rendete in pomata il burro, a temperatura ambiente, e lo zucchero. Unite il miele, il sale gli aromi, continuando a mescolare. Incorporate sempre mescolando un uomo alla volta e infine il liquore all’anice. Setacciate tra loro la farina 00, la farina di mais mais e lievito, quindi unite altri ingredienti sempre mescolando. Passate ad impastare con le mani all’interno della terrina. Unite le noci tritate grossolanamente e terminato l’impasto fate riposare la massa per 30 minuti in frigorifero, quindi suddividete le palline da 15/20 g l’una. Infine congelate le palline, quindi disponetele su una teglia da forno e cuocete in forno ventilato a 170° per 12 minuti.