Montebelluna, inagurata una seconda zona sgambamento cani

Taglio del nastro nella mattinata di oggi 18 maggio per la nuova area sgambamento cani vicino alle piscine comunali di Contea: una nuova area dedicata per cani di grossa, media e piccola taglia che si aggiunge a quella presso il parco Legrenzi inaugurata all’inizio dell’anno scorso. L’area interessata – una delle più grandi della provincia di Treviso - è il campo da calcio dismesso a nord delle Piscine comunali: una zona di 6600mq che – grazie ad una convenzione – era stata ceduta a Montenuoto per la realizzazione di parcheggi ma rispetto alla quale, essendo stata solo parzialmente utilizzata, la società sportiva lo scorso anno scorsi ne ha comunicato al Comune la restituzione. Fondamentale per l’avvio dell’area anche la collaborazione con le Guardie per l’ambiente e con Happy Dogs di Montebelluna. L’operazione – costata circa 25mila euro – ha comportato il rifacimento di una parte di rete che circonda l’area, un nuovo cancello zincato nell’entrata est di fronte alla nuova lottizzazione e una fontana di acqua potabile allacciata grazie all’intervento di ATS oltre che l’installazione di un tavolo con panchine e la piantumazione di due file di alberi per creare zone ombreggiate.

Commenta il vicesindaco della città Claudio Borgia: “Oggi sono emozionato perché quando nel 2021 ci siamo insediati come amministrazione Bordin non c’erano area dedicate ai cani ma, grazie anche alla sinergia e agli stimoli delle Guardie per l’ambiente e del gruppo Happy dogs che nel corso del tempo si è costituita e ha creato un’associazione, siamo riusciti a creare due spazi per lo sgambamento: quella che inauguriamo oggi, tra l’altro, è tra le più grandi della provincia. Questo è un obiettivo realizzato, un’azione concreta che siamo riusciti a fare trasformando un’area destinata a parcheggio in un’area da vivere, grazie anche alla grandissima disponibilità di Montenuoto e all’impegno degli uffici comunali che dietro le quinte hanno gestito la parte burocratica ed operativa del progetto e che ringrazio di cuore”.

Aggiunge il sindaco Adalberto Bordin: “Il pregio di aree come quella che inauguriamo oggi non è solo quello di riservare uno spazio per i cani ma proprio per la comunità e per la socialità. L’area è infatti dotata di spazi ombreggiati e panchine proprio per facilitare la frequentazione delle persone che, magari, vivono in appartamento senza spazio verde e con un giardino microscopico: propri per questo la definirei uno spazio dove assaporare un po’ di libertà, pur nel rispetto delle regole del vivere civile. Proprio per questo, proseguiremo su questa strada, adoperandoci per attivare un’ulteriore area sgambamento cani nella parte est della Città, anch’essa notevolmente urbanizzata e dove l’esigenza di avere uno spazio dove portare a passeggio il proprio cane è molto sentita”.

Come per l’area di parco Legrenzi, anche qui il sistema d’utilizzo dell’area da parte dei cittadini punta a responsabilizzare i fruitori attraverso un cartellone indicante i comportamenti di massima da tenere.