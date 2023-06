Stop ai treni da Montebelluna a Treviso: «Cantiere fino a settembre»

Finite le scuole prenderanno il via domani, sabato 10 giugno, i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria che collega Montebelluna a Treviso. Nei mesi scorsi i treni da Montebelluna a Feltre erano stati sospesi per lo stesso motivo, ora toccherà all'ultima parte della linea in modo da completare i lavori e avere un collegamento elettrificato da Treviso a Feltre in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il cantiere sulla Montebelluna-Treviso andrà avanti da domani fino a domenica 10 settembre, ultimo giorno di vacanze estive prima della ripresa delle lezioni scolastiche. Già arrivati a Treviso i pali per i cavi elettrici da posizionare lungo la linea ferroviaria, dal 10 giugno i treni da Treviso a Belluno (via Montebelluna e Feltre) saranno cancellati e rimpiazzati con autobus sostitutivi lungo la Feltrina. Da Treviso a Montebelluna ci vorranno in media 42 minuti di viaggio invece dei 24 in treno (partenze anticipate di 8 minuti rispetto agli attuali orari di partenza dei treni). Per chi arriva da Feltre e comuni limitrofi in bus, la coincidenza per raggiungere Padova partirà da Montebelluna dopo 17 minuti dall'arrivo della corriera sostitutiva. Lo stesso per chi arriva da Padova e deve raggiungere i comuni della linea da Montebelluna a Belluno. Nei giorni feriali, i collegamenti della linea Treviso-Belluno prevedono 15 corse per senso di marcia fino a mezzanotte. Nelle ore di punta sono previsti due autobus per garantire il servizio e non lasciare a terra nessuno.

Le nuove fermate dei bus sostitutivi saranno: a Treviso fuori dalla stazione dei treni mentre, nei comuni del Montebellunese, a Trevignano davanti alla chiesa di Signoressa, a Cornuda nel piazzale esterno della stazione, a Pederobba in Via Roma e a Montebelluna nel piazzale esterno della stazione dei treni. Restano invariati orari e corse per la linea Montebelluna-Belluno dove il servizio di autobus sostitutivi è già attivo. Da Montebelluna a Treviso le partenze dei bus sostitutivi saranno anticipate al minuto 53 invece che alle 01 (orario in cui partivano i treni).