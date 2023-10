Uffici tecnici di Montebelluna, scatta la nuova gestione degli appuntamenti

Migliorare la programmazione ed il ricevimento degli utenti che necessitano degli uffici tecnici settore Governo e sviluppo sostenibile del territorio: è questo lo scopo della nuova gestione degli appuntamenti che entrerà in vigore a partire da lunedì 16 ottobre. Concordata tra amministrazione comunale, il dirigente del quarto settore, Gerry Boratto, e il personale tecnico, la nuova gestione è stata ufficialmente presentata ieri sera di fronte ad una platea di circa un centinaio di tecnici e professionisti del territorio montebellunese che con più frequenza si rivolgono agli uffici tecnici comunali. Ad essere interessati sono gli Uffici di Edilizia privata, Suap, Urbanistica e pianificazione, Ecologia e Gestione del Territorio, oltre che le pratiche di accesso agli atti.

Due le modifiche più sostanziali: da un lato l’introduzione dell’obbligo di prenotare l’appuntamento per i tecnici, dall’altro la suddivisione dei flussi tra il ricevimento destinato ai tecnici e quello al pubblico. Nel primo caso i tecnici dovranno fissare un appuntamento in una delle seguenti fasce orarie: martedì e giovedì mattina dalle 10.00 alle 12.00. Ogni tecnico avrà a disposizione mezz’ora per poter interloquire e approfondire le questioni con un dipendente comunale a lui dedicato. Mediamente saranno disponibili 60 appuntamenti settimanali.

Il pubblico invece potrà presentarsi il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 e il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 senza particolari limitazioni di tempo. Riservate anche delle fasce orarie per le richieste telefoniche utili per chiedere delucidazioni rapide ai tecnici comunali: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00; il mercoledì anche dalle 16.00 alle 18.00.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «In un’ottica di miglioramento del servizio, e più che convinto che il ruolo dell’amministrazione sia quello di facilitare la vita dei cittadini, abbiamo concordato con il dirigente e gli operatori tecnici di rivedere le regole per l’accesso ai Servizi di Edilizia privata, Suap, Urbanistica e Pianificazione, Ecologia e gestione del territorio. Una revisione che, tra l’altro, parte anche dal basso perché è il frutto di diverse osservazioni e osservazioni fatte proprio dagli stessi tecnici che, lo ricordo, spesso fanno da intermediari tra l’ente ed i cittadini che necessitano di portare a termine pratiche che va ben al di là della burocrazia perché rappresentano il lasciapassare, ad esempio, per la realizzazione di una casa in cui vivere. Quelli in questione sono servizi molto utilizzati sia dai cittadini che dai tecnici che operano nel territorio, basti pensare che solo nei primi sei mesi dell’anno si sono registrate oltre 300 richieste di accesso agli atti. Di qui la scelta di separare i flussi e gli orari di ricevimento dedicate alle due categorie di utenza: cittadini e tecnici in modo da agevolare tanto l’utenza quanto i tecnici comunali che potranno meglio pianificare gli appuntamenti e, quindi, gestire tempo e risorse disponibili. Ringrazio i tecnici che hanno accolto il nostro invito partecipando alla serata dedicata all’illustrazione delle nuove modalità, e tutto il personale tecnico del Comune che si è attivato per cercare di migliorare ulteriormente il servizio».

Aggiungono i due assessori di reparto, il vicesindaco Claudio Borgia per la parte Ecologia, e l’assessore Elzo Severin per l’Urbanistica: «La pandemia e le restrizioni ad essa connesse in questi anni hanno completamente stravolto le modalità di approccio ai Servizi e agli Uffici comunali: da un lato perché in una prima fase gli accessi erano completamente banditi, dall’altro perché negli ultimi tempi si era preferito lasciare libera l’interfaccia tra utenti e uffici. Da una analisi fatta in questi mesi da parte del personale, ci siamo resi conto che per meglio ottimizzare tempo e risorse era necessario un nuovo sistema di accesso che, specie per i tecnici, si tradurrà in circa 60 appuntamenti disponibili a settimana. Questa, come altre scelte intraprese dall’Amministrazione Bordin, va nella direzione della semplificazione ed efficienza amministrativa».