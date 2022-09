Montebelluna, riapre via Foresto dopo la frana di inizio agosto

Sarà riaperta in giornata al traffico e alla circolazione via Foresto dopo l’interdizione introdotta dal Comune a causa della frana di una parte di terreno in area privata avvenuta ad inizio agosto.

«Finalmente» spiega il sindaco Adalberto Bordin «è possibile riaprire via Foresto, una delle vie principali che collega la pianura con Mercato Vecchio, nel tratto compreso dall’incrocio con via Legrenzi a piazza Colonna. Il dialogo tra l’Ufficio tecnico ed i privati ha permesso di svolgere tutte le operazioni necessarie in tempi ristretti. Il privato ha infatti presentato dapprima un cronoprogramma con indicati i vari step per la messa in sicurezza dell’area. Sono stati posati dei teli coprenti per il consolidamento della scarpata interessata dalla frana e in questi giorni eseguiti i lavori necessari per eliminare il pericolo di ulteriori distacchi e franamenti verso la sede stradale di via Foresto. Ora gli uffici provvederanno ad inviare una comunicazione ai privati affinché monitorino costantemente il versante fino alla successiva sistemazione definitiva che comporterà la perforazione del terreno da parte di un geologo per individuare l’esatta morfologia e valutare così il miglior intervento per stabilizzare il terreno e provvedere alla realizzazione delle opere definitive di ripristino del versante di frana».