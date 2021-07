Fiume Monticano, cantiere per rafforzare gli argini: «Investiti 1,3 milioni di euro»

In località Albano a Motta di Livenza il progetto voluto dalla Regione Veneto è arrivato alla fase di collaudo tecnico amministrativo. Il commento dell'assessore Bottacin: «Più sicurezza per il territorio»

Sono arrivati alla fase di collaudo tecnico-amministrativo i lavori, curati dal Genio Civile di Treviso, per il ripristino delle difese spondali del fiume Monticano in località Albano, in comune di Motta di Livenza.

«Un intervento importante - commenta l’assessore al Dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin - per il quale avevamo messo a disposizione ben 1,3 milioni di euro con i quali sistemare i fenomeni franosi presenti lungo il petto arginale in destra idrografica del fiume, conseguenti a diversi eventi e in particolare Vaia». Dopo la progettazione e le procedure di gara, avviate immediatamente a seguito degli eventi calamitosi di fine 2018 e che si sono svolte nel 2019, i lavori veri e propri sono iniziati nel 2020 e sono terminati questa primavera. «L’intervento si è sviluppato per circa 600 metri in destra idrografica del Monticano, alla confluenza con il Livenza - spiega l'assessore - ed è consistito nel rafforzamento al piede del petto arginale con infissione di palancole Larssen da nove metri; ripristino della difesa in pietrame, risagomatura del petto medesimo con terreno vegetale, posa di biostuoia e semina delle superfici».

I lavori fanno seguito ad altri interventi, anche in sponda sinistra, già svolti nel tempo dagli uffici regionali. In questi giorni, quindi, si stanno compiendo gli ultimi collaudi, che dovrebbero essere completati entro il mese di luglio. «Il Monticano è soggetto a fenomeni di piena molto frequenti - conclude Bottacin - ed è quindi fondamentale poter contare sulla tenuta e stabilità degli argini. Conseguentemente, i lavori eseguiti rivestono particolare importanza per la sicurezza idraulica del territorio, che con questo ulteriore intervento è sensibilmente aumentata».