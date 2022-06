Treviso, inaugurato il Monumento al Cavaliere

Taglio del nastro mercoledì mattina, 1º giugno, per il Monumento al Cavaliere di Treviso. Un progetto partito da lontano, portato avanti dall'Ufficiale Gianni Bordn con il supporto di tutto il consiglio direttivo della sezione trevigiana Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) e di Omri, Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’opera dello scultore Giorgio Bortoli, è stata posizionata in Piazza Martiri del Belfiore a Santa Maria del Rovere, oggetto di un'importante riqualificazione da parte del Comune.

Cerimoniere dell’evento il Colonnello Giovanni Patruno. Presenti il sindaco di Treviso, Mario Conte, il Prefetto Angelo Sidotti, il Grand’Ufficiale Rodolfo Dalla Mora che ha seguito iter e programmazione per la concessione dello spazio e il dottor Giovanni Stona che ha seguito progettazione e controllo dei lavori. Presente anche il consigliere nazionale dell’Unci Carlo Del Vecchio, che in apertura ha portato il saluto e i complimenti del presidente nazionale Maurilio Ravazzani. A benedire la scultura, prima del taglio del nastro, il padre spirituale della sezione trevigiana Unci Cav. Don Gianni Biasi. Presenti tutti i componenti del consiglio direttivo di Unci Treviso assieme all’autore dell’opera raffigurante tre cavalli.

Una cerimonia molto suggestiva alla quale hanno partecipato numerosi associati, oltre ad autorità civili, militari e religiose. «Un'iniziativa che non trova eguali in Italia e che arricchisce Treviso di un nuovo monumento, simbolo dell’istituzione che raccoglie quanti hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento per il loro impegno in diversi ambiti, lavorativi, sociali e filantropici - come ha spiegato il presidente della sezione, l'Ufficiale Gianni Bordin -. La bandiera tricolore che avete visto sventolare resterà sempre nel pennone, come simbolo dei valori esclusivamente morali e sociali che contraddistinguono i Cavalieri d’Italia». La cerimonia è stata trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Unci.