Moohrun 2024, consegnata al sindaco la maglia ufficiale: «Superati i 600 iscritti»

Cresce l'attesa per l'ottava edizione di MoohRun Treviso: lunedì 19 febbraio l'associazione "La Butto in Vacca" ha consegnato la Mooh T-shirt al sindaco Mario Conte, al vicesindaco Alessandro Manera e all'amministrazione comunale trevigiana.

La T-shirt tecnica dell'ottava edizione, parte della iconica collezione, è dedicata quest’anno all'amore universale. La MoohRun 2024, un'iniziativa volta a promuovere il benessere e la solidarietà, si terrà il 10 marzo 2024, con partenza alle ore 09:45 da Viale d'Alviano sulle Mura a Treviso. Il percorso, aperto a tutti e lungo 5-10 km nel centro della città, unisce sport, divertimento e beneficenza. La Mooh T-shirt simboleggia l'impegno non solo sportivo e divertente, ma rappresenta anche l'aspetto solidale confermato in questa ottava edizione della MoohRun. L'evento mantiene la sua missione di sempre: contribuire al bene della comunità. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a due importanti associazioni: "Una mano per un sorriso - For Children" e "Associazione per Mio Figlio Onlus". Le iscrizioni, nel frattempo procedono speditamente e sono rimaste meno di 400 maglie disponibili (per i primi mille iscritti la maglia . Tra i numerosi volontari figurano non solo gli associati La Butto in Vacca ma anche il Gruppo Scout Agesci Treviso 4 e il gruppo MiVao di Camposampiero che animano i ristori lungo il percorso da tre anni, oltre al gruppo Venicemarathon running team che gestisce il ristoro di arrivo e partenza a titolo volontario.

Il commento

«È per noi un momento significativo consegnare la maglia all'amministrazione di Treviso, sempre al fianco delle associazioni no profit come la nostra A.s.d. Grazie all'impegno dei volontari e al supporto delle aziende, possiamo non solo organizzare due giornate di festa e sport per la città, ma anche aiutare due importanti associazioni» fanno sapere dal direttivo.

Come iscriversi

Le iscrizioni on-line possono essere effettuate su https://sportdolomiti.it/moohrun_iscrizioni oppure accedendo dal sito www.moohrun.it; off-line invece presso tutti i punti vendita dei negozi 1/6H sport. La quota di iscrizione è di 14 euro (+ eventuali 3 euro per la personalizzazione), e per i primi mille iscritti è garantita la speciale mooh t-shirt tecnica. Per informazioni aggiuntive e promozioni per gruppi, visitate il sito ufficiale. Il 10 marzo 2024 l'appuntamento per celebrare l'amore, lo sport e la solidarietà alla MoohRun del 2024

Sponsor

L’associazione organizzatrice esprime un enorme ringraziamento a Fineco Bank -Treviso quartiere latino, Veneta Cucine, Crai Supermercati, Itieffe Group, VP Verniciature, Mountech, Pitture Corino, Ivan Borsato Birraio, Consult 3 amministrazioni condominiali, 1/6 H sport negozio tecnico sportivo; Centro gomme Silea e Brooks per il loro sostegno.