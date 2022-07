Moohrun, ecco tutte le modifiche alla viabilità del centro

Domenica si terrà la Moohrun, corsa-camminata ludico-motoria a scopo benefico organizzata da La Butto in Vacca. Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione ci saranno alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 8 di sabato 2 luglio e fino alle ore 13 di domenica 2 luglio su viale d’Alviano nel tratto da porta Santi Quaranta a Varco Caccianiga sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi; dalle ore 8 alle ore 13 del 3 luglio Borgo Mazzini sarà interdetto alla circolazione veicolare e vietato alla sosta dei veicoli con rimozione coatta dei mezzi per realizzazione area ristoro manifestazione.

Dalle ore 9 e fino a cessate esigenze di domenica la circolazione veicolare sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione sportiva in oggetto potrà essere temporaneamente sospesa per consentire in condizioni di sicurezza il passaggio degli atleti; nella giornata di domenica 3 luglio le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, saranno anticipate alle ore 9, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire un regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni in programma.

Saranno interessate dalla Moohrun: Bastione San Marco, via Varco San Bartolomeo, via Manzoni, via San Francesco, via San Parisio, Piazza San Parisio, via Manzoni, via Sant'Agostino, via San Leonardo, Piazza San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, Piazza del Quartiere Latino, Piazza dell'Università, Largo Umanesimo, vicolo Bortolan, via Corazzin, via Santa Margherita, via Indipendenza, Piazza Indipendenza, via San Vito, via Inferiore, via Bailo, via Municipio, via Cornarotta, Piazza Duomo, via Canoniche (Mosaico Tardoantico), vicolo del Duomo, Calmaggiore, Piazza dei Signori, Piazzetta Aldo Moro, via XX Settembre, Piazza Borsa, Corso del Popolo, via Manin, via Riccati, Borgo Cavour, via Filzi, via Sauro, Mura San Teonisto, via San Nicolò, Piazza Vittoria, via Bressa, via degli Scaligeri, viale Cadorna, Corso del Popolo, Piazza Borsa, via Toniolo, via Santa Margherita. Riviera Santa Margherita, Ponte Università, Riviera Garibaldi, Piazza Garibaldi, via Tolpada, Piazza Santa Maria Maggiore, via Brandolini d'Adda, viale dei Mille, via Carlo alberto, via Santa Chiara, Piazzetta Botter (Santa Caterina), vicolo Caminesi, Piazza Matteotti, Borgo Mazzini, Porta San Tomaso, Lungomura Botteniga/viale Cairoli, via Varco San Bartolomeo, Bastione San Marco.